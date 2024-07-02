İzmir'de 5 kişinin öldüğü patlamada korkunç ihmal ortaya çıktı

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında edinilen bilgilere göre, patlamanın olduğu lokantayı, tutuklanan iş yeri sahibi G.K. isimli şahıs geçen sene ağustos ayında oğluyla işletmeye açtı. Kadın, oğlunun 4 ay sonra başka bir işe girmesi sebebiyle lokantayı tek başına işletmeye başladı.

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İş yeri hakkında geçen mayıs ayında "ruhsatsız olduğuna" dair şikayet geldiği, işletmenin ruhsat başvurusunun bulunduğu ve konunun belediye tarafından değerlendirme aşamasında olduğu ortaya çıktı.

TÜP DEĞİŞTİRME KONUSUNDA YETKİ BELGESİ YOKMUŞ

Patlamadan bir gün önce tüpü değiştiren M.K isimli şahıs ise ifadesinde Torbalı'da yıllardır bu işi yaptığını, gaz kaçağı olup olmadığını kontrol ettiğini ifade etti. M.K'nin tüp değiştirme konusunda yetki belgesinin olmadığı ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında lokanta sahibi G.K'nin "Tüpün cumartesi öğleden sonra değiştirildiğini, iş yerinin gece 02.00'ye kadar açık olduğunu" söylediği belirtildi.

İfadeler ve soruşturma kapsamında ulaşılan bilgiler sonrası gerçekleştirilen ilk değerlendirme, lokantanın tüp takıldıktan sonra 12 saat daha müşterilerine hizmet ettiği, tüpten sızan gazın kepenkle kapalı olan iş yerine dolduğu ve patlamanın bundan kaynaklandığı yönünde.

Patlamanın yaşanmasıyla iş yeri kepenginin de lokantanın önünden geçen insanların üzerine düştüğü ortaya çıktı. Öte yandan tutuklanan şüpheli kişilerden herhangi bir suç kaydının olmadığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi'ndeki iş yerinde 30 Haziran tarihinde patlama meydana gelmiş, yaşanan patlama sonrası 5 kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi yaralanmıştı. Soruşturma kapsamında iş yeri sahibi G.K. ile patlamadan bir gün önce tüpü değiştirdiği tespit edilen M.K. tutuklanmıştı.