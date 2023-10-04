Elektrikli Tesla yolda kalınca şoförün imdadına benzin yetişti

Editör: Abdullah KELEŞ

ABD'de aracıyla seyir halinde olan bir çift, yolun sağına çeken Tesla marka aracın yolda kaldığını fark ediyor.

Sürücünün yanında oturan kadın "Yardım edecek miyiz? Benzin bidonumuz var" yorumunu yapıyor.

Sürücü aracını Tesla'nın arkasında durduruyor ve Tesla'nın şoförüne "Hey dostum. Yardıma ihtiyacın var mı?" diye sesleniyor.

Tesla'nın sahibi "Bana biraz benzin vermenizin mahsuru var mı?" yanıtını verince araç sürücüsü şaşkınlığını kısa sürede üzerinden atarak "Ama anlıyorum senin Tesla'n var" yanıtını veriyor. (Tüm Tesla araçlar elektrikli olarak üretiliyor)

"Bu doğru evet" diyen Teslanın sahibine bu kez "Benzin nereye gidecek" sorusunu yöneltiyor. Tesla'nın sahibi "Aslında şuraya gidiyor" diyerek aracının bagajını açarak jeneratörü gösteriyor.

Ardından da "Bunu da buraya takıyoruz" demesi yardım için duran araç sürücüsünü bir kez daha şok yaşattı.

Lüks aracın sahibi "Ve sonra gidebiliyorsun. Bu garip bir sistem" dedi.

Yardım için duran kişi "Bir Tesla'nın kendini benzinle şarj etmesine yardımcı olduğuma inanamıyorum" derken, araç sahibi de "Bu da buraya gidiyor" demesiyle video sona eriyor.

Bu videonun mizansel olup olmadığının yorumu size ait. Ama araç sürücüsünün bagajında yolda kalma olasılığını göz önüne alarak bagajında jeneratör taşıması "Müthiş fikir" olarak takdir topladı.