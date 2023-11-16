Tesla’nın en ucuz modeli Türkiye’ye geliyor

Elektrikli araç markası Tesla’nın “Model 2” adlı yeni otomobilinin Türkiye satış fiyatının 1 milyon lira ya da altına denk gelebileceği iddia edildi.

Tesla’nın en ucuz modeli Türkiye’ye geliyor

Tesla'nın Almanya'daki fabrikasında 25 bin Euro'luk, diğerlerine göre ucuz bir otomobil modeli merak konusu olmuştu.

Elektrikli araç markası Tesla’nın kurucusu Elon Musk’ın yaptığı açıklamalar yeni modelin Türkiye satış fiyatının 1 milyon lira ya da altına denk gelebileceğini gösterirken, söz konusu otomobilin “Model 2” olacağı öne sürüldü.

Aracın, Türkiye’ye vergisiz girişinin 21 bin dolar olması bekleniyor.

Türkiye’de 160 kw ve altı araçlara yüzde 10 vergi uygulanıyor. Daha yüksek kw’li araçlarda ise vergi oranı yüzde 50’ye çıkıyor. Bu nedenle Tesla Model 2’nin olası fiyatının 1 milyon lira veya daha altında olabileceği belirtiliyor.

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Teknoloji yazarı Bilal Akgündüz, T24’e şunları aktardı:

Elektrikli araç vergi düzenlemelerine göre en iyi ihtimalle 800.000 TL olacağı düşünülen bu araç oldukça rağbet görecek gibi duruyor. Bu fiyatlara günümüzde orta sınıf bir binek otomobil alınabiliyorken 160 kw giriş paketiyle sunulacağı düşünülen “Model 2” epey ses getireceğe benziyor.”

Tesla'nın Almanya'daki fabrikasında üreteceği 25 bin euro civarında fiyatıyla dikkat çeken yeni model haberleri, otomobil piyasasında heyecan yaratmıştı.

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