Kırmızı erik nelere iyi gelir

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Hatice Özen
Kırmızı erik nelere iyi gelir
Nisan ayı ortalarında pazar tezgahlarına düşen eriğin yeşil macerası yaz aylarına gelindiğinde kırmızısıyla sürüyor. Peki kırmızı erik nelere iyi geliyor? İşte yanıtı...

Kırmızı erik de yeşil erik gibi içerdiği vitaminler, minerallerle de adeta mucize bir meyve. Yaşlanmayla birlikte pek çok hastalığa adeta meydan okuyup savaş veriyor.

100 gram erikte ortalama 60 kalori bulunuyor. Kalorisi düşük. Bu nedenle diyet listelerinin ilk sırasında yer alıyor. İçerdiği vitamin ve minerallerle sinir sistemini güçlendiriyor, kansızlığın önüne geçiyor. Böbrekleri çalıştırıyor, bağırsakları koruyor.

YAŞLILIK KALKANI

Kırmızı eriğin anti-aging etkisi bulunuyor. Etki sayesinde yaşlanmaya savaş açıyor. İçinde bulunan fitoflavonoidler ve vitaminler bağ doku yenilenmesinı hızlandırıyor. Bu nedenle yaşlanmayı geciktiriyor, kilo vermeye destek oluyor. Kilolardan kurtulan vücudun yaşlanması da geriliyor.

KIRMIZI ERİK TOK TUTUYOR

Kırmızı eriği hoşaf olarak kullanmak da pozitif yarar sağlıyor. Mayhoş tadda olduğu için az bir miktar tatlandırıcı eklenebiliyor. Ancak o hali şeker hastalarına önerilmiyor. Bu nedenle Diyabet hastaları eriği direkt meyve olarak tüketmeli.
Lif oranı yüksek olan kırmızı eriğin tok tutucu özelliği bulunuyor. Çiğ badem ya da yine fındıkla birlikte tüketildiğinde tokluk süreci daha da uzuyor.

KIRMIZI ERİK DİYET LİSTESİNDE BİR NUMARA

Kırmızı erik vücudun yeniden yapılanması açısından çok iyi bir destek kuvvet görevi görüyor. Diyeti spor ile destekleyenlerde kırmızı eriğin etkisi epeyce fazla; lif açısından çok zengin. Bu nedenle kan şekerini düzenliyor, o özelliğiyle de diyet listelerinin bir numasında yer alıyor.

KANSIZLIĞI ÖNLER Mİ?

Kırmızı erik yenildiğinde demirin emilimi daha kolay ve hızlı oluyor. Bu sayede kırmızı kan hücrelerinin ihtiyaç duyduğu demir karşılanabiliyor, vücuttaki kan dolaşımı çok daha rahatlıyor, kansızlık sorununun önüne geçiliyor.

BAĞIRSAK DOSTU

Kırmızı erik sindirim sistemini ve bağırsak sağlığını koruma altına alıyor. Kabızlığı, şişkinliği ve gazı önlüyor. İçeriğinde bağırsakları çalıştırmaya yarayan maddeler bulunuyor. Serbest radikallerle savaşıyor özellikle meme, bağırsak, pankreas, mide kanserlerini önlüyor...

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