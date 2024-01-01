Yaşlanmayı geciktiren bilimsel sırlar ortaya çıktı. Uzmanlar açıkladı

Yaşlanma sürecini yavaşlatmak için bilim insanları çeşitli çalışmalar yürüttü.

Uzmanlar, yeni yıla girerken yaşlılık belirtilerini azaltan yedi etkili yöntemi açıkladı. Bu yöntemler arasında günlük kalori miktarını azaltmak, ciğer tüketmek, gen tedavisi, nefes alışverişini düzenlemek, stres seviyesini düşürmek ve tarçın kullanmak yer alması dikkat çekti.

İşte o yöntemler…

- Stresi azaltmak, biyolojik yaşımızı düşürür

- Günlük kalori alımımızı yüzde 25 azaltmak, biyolojik yaşlanmayı yüzde 3 yavaşlatır

- Deneysel gen terapisi, farelerin ömrünü yüzde 109 uzatır

- Taze sebze, tahıl ve ciğer içeren bir diyet, yaşlılığa karşı korur

-Haftada 5 kez egzersiz, her gece 7 saat uyku ve günde iki kez nefes egzersizi, yaşlılığı tersine çevirir

- Tarçında bulunan MIC, hücrelerin atıklarını temizler ve yeniler

- Bol su içmek, yaşlanmayı yavaşlatır ve sağlık sorunlarını önler