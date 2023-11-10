Elon Musk Gazze açıklaması ile ne demek istedi? ‘Tam anlamıyla soykırım yapmayacaksan…’

ABD’li milyarder Elon Musk, Youtube’da yayımlanan bir podcast programında Gazze’ye ilişkin görüşlerini dile getirdi.

KAYNAK: AA
Elon Musk Gazze açıklaması ile ne demek istedi? ‘Tam anlamıyla soykırım yapmayacaksan…’

Musk, İsrail’in Gazze’ye saldırılarının uzun vadeli barışı engellediğini ve Hamas üyelerinin sayısını artırdığını söyledi.

Musk, “Eğer tam anlamıyla herkese karşı soykırım yapmayacaksan, o zaman sonunda İsrail’den nefret edecek birçok kişiyi hayatta bırakacaksın” dedi.

Musk, Gazze’deki meselenin geniş bakış açısından incelenmesi gerektiğini kaydetti.

Tesla, SpaceX ve sosyal medya platformu X'in sahibi Elon Musk, İsrail’in ablukası altında olan Gazze’de devam eden çatışmalarla ilgili görüşlerini dile getirdi.ABD'li milyarder Elon Musk, bilim insanı ve yazar Lex Fridman’ın Youtube’da yayımladığı podcast programına katıldı.

“TAM ANLAMIYLA SOYKIRIM YAPMAYACAKSAN…”

Fridman’ın sorularını yanıtlayan Musk, İsrail’in Gazze’ye saldırılarına ilişkin, “Eğer tam anlamıyla herkese karşı soykırım yapmayacaksan, ki bu kabul edilebilir değil ve kimse için olmamalı, o zaman sonunda İsrail’den nefret edecek birçok kişiyi hayatta bırakacaksın” dedi.

“KAÇ TANE HAMAS ÜYESİ ORTAYA ÇIKACAK?”

“Asıl sorunun, öldürülen her Hamas üyesinin yerine kaç tane yeni üyenin ortaya çıkacağı” olduğunu belirten Musk, “Eğer öldürdüğünüzden daha fazla yarattıysanız, başarısız oldunuz” diye konuştu. Musk, “Eğer Gazze’de birinin çocuğunu öldürürseniz, bir İsrailliyi öldürecek en az birkaç Hamas üyesi yaratmış oldunuz” ifadelerini kullandı.

“GENİŞ AÇIDAN İNCELENMELİ”

Gazze’deki meselenin en tartışmalı konulardan biri olduğunu söyleyen Musk, uzun vadeli barışın hedeflenmesi durumunda, olayın geniş bakış açısından incelenmesi gerektiğini kaydetti

Öne Çıkanlar
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Atatürk’ün emaneti Türkiye, Orta Doğu’nun çöplüğü mü?
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Filenin Sultanları'nın 20 yıl önce Japonya'da 9'u 5 geçe aldığı tarihi molanın görüntüleri ortaya çıktı
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Herkes ayağa kalksın! Bir devrimciyi ve Bozkurt'u selamlıyoruz. Tüm dünyanın saygı duyduğu tek lider Mustafa Kemal Atatürk
Dünya üzerinde Atamıza en yakın olabileceğimiz yer!
Dünya üzerinde Atamıza en yakın olabileceğimiz yer!
Son Haberler
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları! Yazarlar
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Hedef net; 360 vekil ve yeni anayasa Yazarlar
Hedef net; 360 vekil ve yeni anayasa
T.C. ÜNYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İ L A N Resmi İlanlar
T.C. ÜNYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İ L A N
T.C. BEYPAZARI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN Resmi İlanlar
T.C. BEYPAZARI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. BEYPAZARI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN Resmi İlanlar
T.C. BEYPAZARI ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN Resmi İlanlar
T.C. İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Okullarda askıda simit dönemi Yazarlar
Okullarda askıda simit dönemi