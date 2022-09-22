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  • Elon Musk İran'a Starlink sözü verdi. ''İran yaptırımlarından muafiyet isteyecek''

Elon Musk İran'a Starlink sözü verdi. ''İran yaptırımlarından muafiyet isteyecek''

Elon Musk İran'daki insanlara uydu hizmeti sunacağını açıkladı. Musk'a Twitter üzerinden Starlink'in ülkede bulunup bulunamayacağını sorusunu yönelten bir kullanıcı, muafiyet istenecek açıklamalarında bulundu.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 16:09
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Elon Musk İran'da Starlink kurabilecek mi

Elon Musk İran'a Starlink sözü verdi. ''İran yaptırımlarından muafiyet isteyecek''
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Dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk'ın uydu internet hizmeti Starlink, milyarderin söylediğine göre ABD'nin ülkeye yönelik yaptırımlarından feragat edebilmesi koşuluyla İran'daki insanlara hizmet sunmaya çalışacağını duyurdu.

Starlink’in yöneticisi Musk, Pazartesi günü İran'da olduklarını söyleyen ve Starlink'in ülkede bulunup bulunamayacağını öğrenmek isteyen birinin tweet'ine yanıt verdi.

Musk konuyla ilgili açıklamasında "Starlink bu konuda İran yaptırımlarından muafiyet isteyecek" ifadelerini kullandı.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları, dünyadaki en sert yaptırımlara örnek olarak görüldü. Hatta sıradan insanların temel tıbbi malzeme ve ilaçları alma yeteneklerini dahi sınırlandırıldı. Bu ilaçlar özellikle Amerikan yaptırımları mevzuatında belirtildiği için değil, işletmeler ve bankalar İran'da iş yapmaktan korktukları için aşırı uyum olarak bilinen bir yan etki sebebiyle ulaşılamaz hale geldi.

Fakat Musk, SpaceX'in kazançlı hükümet sözleşmelerine ve Pentagon ile bir güvenlik izni sürdürme ihtiyacına rağmen İran ile iş yapmaktan korkmadığını açıkladı.

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