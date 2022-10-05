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Elon Musk uygulamadan vazgeçmiyor. Twitter ücretli olacak mı

Elon Musk yeni bir sosyal medya platformu kurmak istediğini kardeşi Kimbal Musk ile mesajlarda konuştu. Konuşmaların sosyal medyada yayınlanmasıyla birlikte de uygulamanın Twitter'a benzeyeceği ancak ücretli olacağı ortaya çıktı.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 12:43
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Elon Musk kardeşi Kimbal Musk ile birlikte Twitter benzeri ücretli bir uygulama kuracak

Elon Musk uygulamadan vazgeçmiyor. Twitter ücretli olacak mı
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Dünyanın en zengin iş insanlarından Elon Musk ve kardeşi Kimbal Musk arasında geçen yazışmalar sosyal medyada paylaşım rekoru kırmaya başladı. Twitter’ı satın alma teklifinde bulunan ve ardından bot/spam hesapları gerekçe göstererek uygulamayı almaktan vazgeçen Musk, blockchain tabanlı bir platform kurmak istiyor. Ancak Musk bu uygulamayı ücretli yapmayı planlıyor.

Elon Musk kardeşi Kimbal Musk’a, “Twitter gibi hem ödeme hem de kısa metin mesajları/bağlantılar paylaşabileceğin bir blockchain sosyal medya sistemi için bir fikrinin olduğunu belirtti. Mesajını zincire kaydetmek için küçük bir miktar ödeme gerektiğini söylerken, spam ve botların büyük çoğunluğunu ortadan kaldıracağını açıkladı.

Musk’ın kurmak istediği sosyal medya platformu paylaşım yapmak için az miktarda ödeme alacak. Kardeşine gönderdiği bir diğer mesajda Musk, Dogecoin üzerinden tüm hesaplamalarını yaptı. Tweet veya retweet başına 0,1 dogecoin alınacağını belirtti. Bu da 1,12 TL’ye 10 adet tweet atmak anlamına gelmektedir.

Twitter’da paylaşım yapmak için para ödeme fikri şu an için kullanıcılar tarafından benimsenmiş bir durum değil. Fakat spam ve botla mücadele için kullanıcıların bu durumu kabul edebileceği ifade ediliyor.

Musk daha önce sahte ve bot hesapları önlemek için tüm gerçek kullanıcılara onay işareti verilebileceğini açıklamıştı. Yani kimlik bilgilerini Twitter’a yükleyen kullanıcılar, gerçek bir kişi olduğunu doğrulayabilecek.

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