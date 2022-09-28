28 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Elon Musk’tan bir ilk daha. İlk defa seçildi

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, ilk defa Forbes 400’ün en zengin insanı seçildi.

Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba - 11:24
Takip Et

Elon Musk’tan bir ilk daha. İlk defa seçildi

Elon Musk’tan bir ilk daha. İlk defa seçildi
+
Aa
-

Forbes'in 41. defa açıkladığı ABD'nin en zengin 400 iş adamı listesine göre bu yıl ilk kez teknoloji şirketleri sahibi Musk, geçen yıla göre servetini 60 milyar doların üzerinde artırarak ilk sıraya yerleşti.

Elon Musk 2022'de 4 yıl üst üste birinci sırada yer alan eski Amazon CEO'su Jeff Bezos'u ikinci sıraya iterken, ABD'nin en zengin iş insanı olan Musk'ın bunu Tesla hisselerindeki yüzde 11'lik hisse artışına borçlu olduğu belirtildi.

TOPLAM SERVETİN YÜZDE 40’INA DENK GELİYOR
Listede, Amazon hisselerinde yüzde 27'lik bir kayıp yaşayan 2 numaralı Bezos'u, eşiyle birlikte kurduğu vakfına yılın başlarında 20 milyar dolar bağışlamasına rağmen yazılımcı ve yatırımcı iş insanı Bill Gates takip etti.

En zengin ABD'li iş insanı listesindeki ilk 20 kişinin 1,6 trilyon dolar değerindeki servetinin, Forbes 400'ün toplam servetinin yüzde 40'ına karşılık geldiği kaydedildi.

Facebook kurucusu Mark Zuckerberg ise geçen yıl 3 numarayı işgal ettiği listede 11. sıraya gerileyerek ilk 10'a giremedi.

Eylül 2021'den bu yana servetinin yarısından fazlasını (76,8 milyar dolar) kaybeden Zuckerberg, son bir yılda en çok para kaybeden Forbes 400 zenginleri arasında ilk sırada yer aldı.

ZENGİNLERİN TOPLAM GELİRİNDE YÜZDE 11'LİK KAYIP
Forbes Wealth Editör Yardımcısı Chase Peterson-Withorn, Forbes 400'ün geçen yılki toplam varlığının 4,5 trilyon dolar olduğunu bu yılki toplamın ise 500 milyar dolar daha az olduğunu belirtti.

Withorn, “Zenginler her zaman daha da zenginleşmiyor. Birçok Amerikalı gibi ülkedeki en zengin 400 kişi, borsada yavaşlama yaşıyor. Toplamda bir yıl öncesine göre yüzde 11 daha fakirler." ifadelerine yer verdi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Portakal geri dönüyor. Yayına çıkacağı tarihi kendi açıkladı
1
﻿Fatih Portakal geri dönüyor. Yayına çıkacağı tarihi kendi açıkladı
﻿Fatih Portakal geri dönüyor. Yayına çıkacağı tarihi kendi açıkladı
﻿ MSB acı haberi duyurdu. 1 asker şehit oldu 1 asker de yaralandı
2
﻿ MSB acı haberi duyurdu. 1 asker şehit oldu 1 asker de yaralandı
﻿ MSB acı haberi duyurdu. 1 asker şehit oldu 1 asker de yaralandı
﻿Motorin ve benzinde büyük oyun. Sürücüler en az 5 TL indirim bekliyordu 
3
﻿Motorin ve benzinde büyük oyun. Sürücüler en az 5 TL indirim bekliyordu 
﻿Motorin ve benzinde büyük oyun. Sürücüler en az 5 TL indirim bekliyordu 
﻿İndirimli halı izdihama neden oldu. Beklerken cam çerçeve indirdiler. Ağla Türkiyem ağla
4
﻿İndirimli halı izdihama neden oldu. Beklerken cam çerçeve indirdiler. Ağla Türkiyem ağla
﻿İndirimli halı izdihama neden oldu. Beklerken cam çerçeve indirdiler. Ağla Türkiyem ağla
﻿Tapuda yeni dönem başladı. Resmi Gazete'de yayımlandı
5
﻿Tapuda yeni dönem başladı. Resmi Gazete'de yayımlandı
﻿Tapuda yeni dönem başladı. Resmi Gazete'de yayımlandı
﻿Son hedef İrem Derici oldu. Kökten dincilerin mahalle baskısı her yerde. Konseri iptal oluyor
6
﻿Son hedef İrem Derici oldu. Kökten dincilerin mahalle baskısı her yerde. Konseri iptal oluyor
﻿Son hedef İrem Derici oldu. Kökten dincilerin mahalle baskısı her yerde. Konseri iptal oluyor
﻿ Erdoğan asgari ücret için yeni tarih verdi: Ciddi şekilde yükselteceğiz
7
﻿ Erdoğan asgari ücret için yeni tarih verdi: Ciddi şekilde yükselteceğiz
﻿ Erdoğan asgari ücret için yeni tarih verdi: Ciddi şekilde yükselteceğiz
﻿Uzmanından korkutan kalp krizi yaşı açıklaması
﻿Uzmanından korkutan kalp krizi yaşı açıklaması
﻿Uzmanından korkutan kalp krizi yaşı açıklaması
﻿Meriç yer fıstığı coğrafi işaret aldı
﻿Meriç yer fıstığı coğrafi işaret aldı
﻿Meriç yer fıstığı coğrafi işaret aldı
﻿PİN kodu unutulunca yapılması gerekenler
﻿PİN kodu unutulunca yapılması gerekenler
﻿PİN kodu unutulunca yapılması gerekenler
﻿İYİ Parti Sinop İl Başkanı Şanlan Milli Eğitimi yerden yere vurdu
﻿İYİ Parti Sinop İl Başkanı Şanlan Milli Eğitimi yerden yere vurdu
﻿İYİ Parti Sinop İl Başkanı Şanlan Milli Eğitimi yerden yere vurdu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.