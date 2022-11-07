Elon Musk şimdi de fazla internet kullananlara kafayı taktı. Ekstra ücret alacak

Elon Musk’ın uydu internet hizmeti olan Starlink’in, bazı kullanıcıların internetini yavaşlatabileceği ortaya çıktı. Şirket, Aralık ayından itibaren yürürlüğe alacağı kararla birlikte, ayda 1 TB’den fazla veri kullanan müşterilerin internetini kısıtlayacak. Bu limit, sabah 7 ve akşam 23 arasındaki kullanımı göz önünde bulunduracak.

Bir ayda 1 TB internet kotasını dolduran kişilerin, yüksek hız almaya devam etmek istemesi durumunda ekstra paket satın alması gerektiği belirtildi. Starlink’in açıklamasında, GB başına 0,25 dolar ödenerek her ay ek limit almanın mümkün olacağı açıklandı.

Starlink’in, reklamlarla örtüşmese de, kullanıcıların büyük bölümünü etkilemeyeceğinin altı çizildi.

The Verge’in raporlarında uydu internet hizmeti alan kullanıcılarının sadece yüzde 10’undan daha azının aylık 1 TB sınırını geçtiği ifade edildi.

Şu anda ABD ve Kanada için yürürlüğe alınan bu kararın daraltılabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Örneğin, internet limitini 1 TB’dan başlatan Starlink, önümüzdeki dönemde kotayı 700-800 GB’a kadar düşürebilir.