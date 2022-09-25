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  • Elon Musk İran’a da el attı. Rusya Ukrayna Savaşı’na dahil olmuştu

Elon Musk İran’a da el attı. Rusya Ukrayna Savaşı’na dahil olmuştu

Rusya Ukrayna Savaşı’nda Ukrayna için Starlink uydularını devreye sokan Elon Musk şimdi de protestolar nedeniyle hükümetin interneti kestiği İran’da uydularını devreye aldı.

Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar - 16:19
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Elon Musk İran’a da el attı. Rusya Ukrayna Savaşı’na dahil olmuştu

Elon Musk İran’a da el attı. Rusya Ukrayna Savaşı’na dahil olmuştu
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İran'da Mahsa Emini'nin ahlak polisleri tarafından gözaltına alındıktan sonra ölmesiyle başlayan sokak hareketleri devam ediyor.

İran hükümeti protestoların ülkenin neredeyse tüm şehirlerine yayılmasıyla interneti kesti.

AA'nın haberine göre ABD'de ise İranlılara sunulan internet hizmetlerinin kapsamının genişletilmesine izin veren genel lisans yayınlandı.

Bu kapsamda İranlıların internete erişimini kolaylaştıracak adımının ardından Elon Musk'dan yeni adım geldi.

MUSK'TAN İRANLI PROTESTOCULARA İNTERNET DESTEĞİ

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın konuyla ilgili Twitter paylaşımına yanıt veren Musk, "Starlink'i devreye sokuyoruz." ifadesini kullandı.

Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu genel lisansın İran'da internet özgürlüğüne sağlanan desteğin artırılması amacıyla yayımlandığı bildirilmişti.

İran'da Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölmesi üzerine başlayan gösterilerin ardından hükümetin internet erişimini kısıtladığına işaret edilen açıklamada, ABD'nin İran halkının "özgür bilgi akışına ve gerçeklere dayalı bilgilere erişimini desteklemek" için harekete geçtiği kaydedilmişti.

STARLİNK NEDİR?
Starlink, SpaceX'in dünyanın yetersiz hizmet alan bölgelerine internet erişimini kolaylaştırmak için yıllardır üzerine çalıştığı uzay tabanlı bir sistem.

Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor.

 

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