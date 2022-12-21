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Elon Musk Twitter'da yine işten çıkarmalara başladı

Elon Musk'ın Twitter’da işten çıkarmalara devam ettiğini açıkladı. İddialara göre geçtiğimiz cuma akşamı Musk, Twitter'ın altyapı bölümünün bir kısmını daha işten kovdu.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 16:30
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Elon Musk Twitter'dan yine işçileri çıkarmaya başladı

Elon Musk Twitter'da yine işten çıkarmalara başladı
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Twitter'da işten çıkarmaların devam ettiği ifade edildi. İşten çıkarılan kişilerin sayısı şu an için belirsizliğini koruyor. Ancak bazı mühendisler Twitter'a giderek e-posta yoluyla “katkılarının" artık gerekli olmadığının söylendiğini ifade etti. En son işten çıkarmalar, The New York Times’ın salı günü Musk'ın şirketteki üst düzey çalışanın yanı sıra Twitter'ın altyapı başkanı Nelson Abramson'ı işten çıkardığını bildirmesinin ardından çıktı.

The Information'dan aktarılan bilgilere göre Twitter'ın çalışan sayısı, Musk'ın Ekim sonunda şirketi devralmasından bu yana yaklaşık %75 oranında azaldı. Sosyal medya web sitesi, eski CEO Parag Agrawal altında yaklaşık 7.500 kişiyi istihdam ediyordu. Bir hafta önce bu sayıdan yaklaşık 2.000 çalışan kaldığı aktarılmıştı. Kasım ayında Musk şirketin iş gücünden geriye kalanlardan daha fazla işçi çıkarmayacağını söylemişti. 

ELON MUSK ÇALIŞANLARI İŞTEN ÇIKARMAYA DEVAM EDİYOR İDDİASI

Musk'ın Twitter'da ne kadar zaman harcadığı konusunda endişelenen Tesla yatırımcılarını da daha fazla uzaklaştırabiliyor. The Information'a göre Musk, Abramson'ın ayrılmasının ardından sosyal medya web sitesinin altyapı ekibini yönetmesi için Tesla mühendisi Sheen Austin'i görevlendirdi.

İşten çıkarmalar, Musk'ın devralmasından bu yana Twitter'ın kendisini içinde bulduğu istikrarsız mali duruma da işaret ediyor. Son haftalarda, Elon ve diğer yöneticilerin, son haftalarda şirketten ihraç edilen binlerce kişiye kıdem tazminatı ödemelerini reddetmenin olası sonuçlarını tartıştıkları aktarıldı. Şirket ayrıca San Fransisco genel merkezi ve küresel uydu ofisleri ağı için kiralama konusunda geride kaldı.

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