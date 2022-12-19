Elon Musk Twitter'dan istifa edecek mi? Anket başlattı

Twiter'ın sahibi ve CEO'su, Twitter'da bir anket başlattı. Bu ankete göre Musk, çıkan sonuca göre hareket edeceğini ve Twitter'la bağlarını koparabileceğini ifade etti.

Anketin başlamasının ardından yaptığı paylaşımlarda, ayrılma konusunda 'ciddi' olduğunu belirtti ve "Ne dilediğine dikkat et, çünkü onu elde edebilirsin." dedi.

Twitter'da yapıaln bu anket 4 saat sonra son bulacak anketinde şu ana kadar 13 milyondan fazla kişi oy kullandı. Katılımcıların büyük çoğunluğu Musk'ın ayrılması yönünde oy kullandı.

Musk, yaklaşık 4 saat önceki son paylaşımında ise, "Güç isteyenler, onu en az hak edenlerdir." demişti.

İŞTE ELON MUSK'IN O ANKETİ

ELON MUSK'IN TWİTTER KARİYERİ

Twitter'ı 28 Ekim'de 44 milyar dolara satın alan Elon Musk, ilk iş olarak CEO dahil dört üst düzey yöneticiyi işten çıkardı ve sadece birkaç gün sonra Twitter'daki çalışan sayısını yarı yarıya azalttı. Diğer çalışanlara ise bir e-posta aracılığıyla ültimatom vererek, ya uzun saatler yoğun bir şekilde çalışmayı kabul edeceklerini ya da tazminatlarını alarak ayrılmaları gerektiğini söyledi. Bu mesajdan sonra yaklaşık bin kişinin daha işten çıktığı tahmin edildiği ifade edildi.

Elon Musk, serbest gazeteci Matt Taibbi aracılığıyla 'Twitter Dosyaları' adını verdiği bir ifşa süreci başlattı. İlk olarak, eski Twitter çalışanları ve ABD Başkanı Biden'ın ekibi arasında geçen diyalogları bizzat isimlerini ifşa ederek yayınladılar. Bu belgeler, Twitter'ın 2020 başkanlık seçimleri öncesinde Biden'ın talebi üzerine Biden'ın oğlu Hunter Biden hakkındaki haberleri sansürlediğini ortaya çıkardı.

Bir başka Twitter Dosyaları serisinde ise ABD'nin eski başkanı Donald Trump'ın Kongre baskınından önce Twitter tarafından susturulmaya başlandığını ortaya çıkardılar ve Musk bu konuda, Twitter'ın seçimlere müdahale ettiğini ileri sürerek 'demokrasiye zarar verdiğini' belirtti.

Twitter'ın politakasını ve kurallarını da değiştirmeye yönelik adımlar atan Elon Musk şimdiye kadar yalnızca tanınmış kişilere verilen doğrulanmış hesap rozeti yani mavi tik, Musk'ın döneminde ücretli hale geldi ve herkes tarafından satın alınabilir oldu. Mavi tikin önce piyasaya sürülüp sonra kaldırılması ve yeniden başlatılması tartışmaları alevlendirdi.

Musk'ın Twitter serüveni bununla da bitmedi. En son hakkında paylaşım yapan bazı gazetecilerin Twitter hesaplarını askıya alması sonrasında tartışma konusu oldu. Birkaç teknoloji gazetecisi ve milyarderin özel jetini takip ederek konumunu Twitter'da yayınlayan 'ElonJet' hesabının sahibi Jack Sweeney'in hesabını kapatmıştı. Twitter kurallarında küçük bir değişiklik yapan Musk, bu hesapların kurallara uymadığı için askıya alındığı açıklamıştı.

Bu arada markalar da Twitter'a verdikleri reklamlarını kaldırıyor. Musk sık sık Twitter'ın mali durumunun kötü olduğunu dile getiriyor.