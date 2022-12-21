Twitter'da tartışma yaratan yasak 24 saat geçmeden iptal edildi

Twitter link paylaşımı yasağını uygulamaya koyduktan sonra daha bir gün dolmadan bu kararından vazgeçti. Yasakta, Elon Musk'ın diğer sosyal medya sitelerine harici bağlantıları yasaklama yönündeki ani kararları etkili oldu.

Elon Musk’ın 44 milyar dolara satın aldığı ve CEO’luğunu yaptığı Twitter, Pazar günü artık bazı sosyal platformların bedava reklamının yapılmasına izin verilmeyeceğini açıklayan bir blog yazısı yayınlamıştı. Sonrasında ise bu blogu sildi. Yasak, Facebook, Instagram, Mastodon, Truth Social, Tribel, Nostr, ve Post sosyal medya sitelerine giden linkleri ilgilendiriyordu. Hem gönderiler hem de profil bilgilerindeki yazılar için bu yasağı kapsıyordu.

Twitter kullanıcıları bu yeni politikayı ateşli bir şekilde eleştirmeye başardı. Musk, hemen kullanıcılara alternatif önerileri olup olmadığını ifade etti. Bir süre tartışma yaşandıktan sonra ise, yeni politika bilgisi aktarıldı.

Musk, “Yeni engelleme politikası sadece reklam yapma amaçlı açılan hesapları kapsayacak” ifadelerini kullandı. Buna ek olarak, bundan sonra yapılacak olan değişikliklerin Twitter’ın anketleri ile şekilleneceğini belirtti.

Bu açıklamalardan sonra durum daha karmaşık hale geldi. Musk, kısa bir sonra “arada bir link paylaşmaktan bir zarar gelmeyecektir” açıklamalarında bulundu.

Bu paylaşımlardan sonra, Twitter'ın yeni kuralları hakkındaki tutarsızlık ve keyfiliği bir kez daha gözler önüne serdi.