21 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Teknoloji
  • >
  • Twitter'da tartışma yaratan yasak 24 saat geçmeden iptal edildi

Twitter'da tartışma yaratan yasak 24 saat geçmeden iptal edildi

Elon Musk, Twitter'da rakip sosyal medya sitelerine bağlantı vermeyi yasaklamıştı. Musk verdiği yasak kararından 24 saat geçmeden vazgeçti.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 13:26
Takip Et

Twitter'daki link paylaşma yasağı kararı bir gün sonrasında iptal edildi

Twitter'da tartışma yaratan yasak 24 saat geçmeden iptal edildi
+
Aa
-

Twitter link paylaşımı yasağını uygulamaya koyduktan sonra daha bir gün dolmadan bu kararından vazgeçti. Yasakta, Elon Musk'ın diğer sosyal medya sitelerine harici bağlantıları yasaklama yönündeki ani kararları etkili oldu.

Elon Musk’ın 44 milyar dolara satın aldığı ve CEO’luğunu yaptığı Twitter, Pazar günü artık bazı sosyal platformların bedava reklamının yapılmasına izin verilmeyeceğini açıklayan bir blog yazısı yayınlamıştı. Sonrasında ise bu blogu sildi. Yasak, Facebook, Instagram, Mastodon, Truth Social, Tribel, Nostr, ve Post sosyal medya sitelerine giden linkleri ilgilendiriyordu. Hem gönderiler hem de profil bilgilerindeki yazılar için bu yasağı kapsıyordu.

Twitter kullanıcıları bu yeni politikayı ateşli bir şekilde eleştirmeye başardı. Musk, hemen kullanıcılara alternatif önerileri olup olmadığını ifade etti. Bir süre tartışma yaşandıktan sonra ise, yeni politika bilgisi aktarıldı.

Musk, “Yeni engelleme politikası sadece reklam yapma amaçlı açılan hesapları kapsayacak” ifadelerini kullandı. Buna ek olarak, bundan sonra yapılacak olan değişikliklerin Twitter’ın anketleri ile şekilleneceğini belirtti.

Bu açıklamalardan sonra durum daha karmaşık hale geldi. Musk, kısa bir sonra “arada bir link paylaşmaktan bir zarar gelmeyecektir” açıklamalarında bulundu.

Bu paylaşımlardan sonra, Twitter'ın yeni kuralları hakkındaki tutarsızlık ve keyfiliği bir kez daha gözler önüne serdi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
1
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
﻿En başarısız bakanlar açıklandı. Pazartesi kabinede Reis bunu soracak
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
2
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
﻿Anket sonuçları açıklandı. AKP ve MHP’ye en güvendiği illerden büyük şok
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
3
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
﻿Cumhur ittifakında taşları yerinden oynatacak anket 
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
4
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
﻿''Hiçbir işe yaramayacak'' Özgür Demirtaş'tan asgari ücret açıklaması
﻿Selçuk Geçer asgari ücretin açıklanmasına saatler kala tahminini açıkladı
5
﻿Selçuk Geçer asgari ücretin açıklanmasına saatler kala tahminini açıkladı
﻿Selçuk Geçer asgari ücretin açıklanmasına saatler kala tahminini açıkladı
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
6
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
﻿Bitter çikolatada büyük tehlike: Seveni çok ama...
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
7
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
﻿ Filiz Akın'dan korkutan haber. Sosyal medyadan açıkladı
﻿Mehmet Faraç Beyaz TV’de programa başladı
﻿Mehmet Faraç Beyaz TV’de programa başladı
﻿Mehmet Faraç Beyaz TV’de programa başladı
﻿Duygusal stres kadınlarda sindirimi bozuyor. Profesör açıkladı
﻿Duygusal stres kadınlarda sindirimi bozuyor. Profesör açıkladı
﻿Duygusal stres kadınlarda sindirimi bozuyor. Profesör açıkladı
﻿Köpeklerden kaçan üniversiteli ezilmekten son anda kurtuldu
﻿Köpeklerden kaçan üniversiteli ezilmekten son anda kurtuldu
﻿Köpeklerden kaçan üniversiteli ezilmekten son anda kurtuldu
﻿KPSS-2022/2 tercih kılavuzu yayınlandı
﻿KPSS-2022/2 tercih kılavuzu yayınlandı
﻿KPSS-2022/2 tercih kılavuzu yayınlandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.