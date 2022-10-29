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Elon Musk’ın kovduğu Twitter yöneticileri çifte telli oynuyor. 122 milyon dolar tazminat 60 milyon dolar hisse payı alacaklar

Elon Musk’ın işten çıkardığı 3 Twitter yöneticisi toplamda 122 milyon dolar tazminat alacak. Yöneticiler ayrıca şirkette sahip oldukları hisseler karşılığında Musk'tan toplu olarak 65 milyon dolar daha alacak.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 15:18
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Elon Musk’ın kovduğu Twitter yöneticileri çifte telli oynuyor. 122 milyon dolar tazminat 60 milyon dolar hisse payı alacaklar

Elon Musk’ın kovduğu Twitter yöneticileri çifte telli oynuyor. 122 milyon dolar tazminat 60 milyon dolar hisse payı alacaklar
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Elon Musk, sosyal medya devini Twitter'ı satın aldığını resmen açıkladı. Ünlü milyarder, satın alma sürecinin tamamlanmasının ardından yaptığı paylaşımda, "Kuş artık serbest" ifadelerine yer verdi.

ELON MUSK, TWİTTER'IN YÖNETİCİLERİNİ KOVDU
ABD basınında yer alan haberlerde, Musk'ın Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal ve üst düzey hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde'yi görevden aldığı iddiaları yer almıştı.

Musk, yöneticileri platformdaki sahte hesapların sayısı konusunda kendisini ve Twitter yatırımcılarını yanıltmakla suçluyor.

122 MİLYON DOLAR TAZMİNAT ALACAKLAR
Araştırma şirketi Equilar, Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk tarafından kovulan üç üst düzey yöneticinin toplam 122 milyon dolar tutarında tazminat alacağını açıkladı.

Yönetici tazminatı konusundaki araştırmasıyla tanınan Equilar, Agrawal'ın 57,4 milyon dolar, Segal'in 44,5 milyon dolar ve Gadde'nin 20 milyon dolar tazminat alacağını duyurdu.

Bu ödemelere ek olarak, üç yönetici şirkette sahip oldukları hisseler karşılığında Musk'tan toplu olarak 65 milyon dolar daha alacak.

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