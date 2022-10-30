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  • Elon Musk Angelina Jolie’yle Cadılar Bayramı’nı kutlayacak. Drakula’nın şatosunu kiraladı

Elon Musk Angelina Jolie’yle Cadılar Bayramı’nı kutlayacak. Drakula’nın şatosunu kiraladı

Elon Musk, Cadılar Bayramı kutlaması için Drakula’nın şatosunu kiraladı. Romanya’da gerçekleşecek etkinliğe aralarında Angelina Jolie’nin de olduğu 140 milyarder katılacak.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 13:53
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Elon Musk Angelina Jolie’yle Cadılar Bayramı’nı kutlayacak. Drakula’nın şatosunu kiraladı

Elon Musk Angelina Jolie’yle Cadılar Bayramı’nı kutlayacak. Drakula’nın şatosunu kiraladı
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Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın, Cadılar Bayramı kutlaması için Romanya'da romanlara konu olan "Drakula'nın şatosunu" kiraladığı bildirildi.

Rumen medyasında yer alan habere göre, milyarder Elon Musk, aralarında Angelina Jolie, PayPal'ın kurucusu Peter Thiel, Google'un kurucularından Sergey Brin, yatırımcı Steve Jurvetson'un da bulunduğu 140 milyarder arkadaşıyla Bran Kalesi'nde bu gece Cadılar Bayramı'nı kutlayacak.

Bir grup milyarder, dün gece Bükreş'e özel uçakla geldi ve buradan da Bran Kalesi'nin bulunduğu Braşov şehrine helikopterle ulaştı.

Haberde oldukça sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı ve hiçbir Rumen zenginin kutlamaya davet edilmediği belirtiliyor.

"Kont Drakula'nın şatosu" olarak bilinen Bran Kalesi, Romanya'nın Braşov şehrine 30 kilometre mesafedeki turistik bölgede yer alıyor.

Bran Kalesi'nin, 1897'de kaleme alınan ve sinemaya da uyarlanan dünyanın en ünlü Gotik korku romanlarından "Drakula"nın yazımında İrlandalı Bram Stoker’a ilham kaynağı olduğu belirtiliyor.

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Yok Canim
30.10.2022 14:11
Paranin fazlasi bazan psikolojik problemlere neden oluyor herhal.  
 
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