Elon Musk 122 milyon dolar tazminattan böyle yırtacak. Twitter yöneticilerinin işine hemen son vermişti. Dünya böyle çakallık görmedi

Elon Musk 44 milyar dolara Twitter’ı satın aldıktan sonra üst düzey yöneticilerin işine son vermişti. Musk’ın şirketi satın alır almaz neden böyle bir girişimde bulunduğu ortaya çıktı.

Reuters'ın haberine göre, Musk işten çıkarttığı üst düzey yöneticileri, platformdaki sahte hesapların sayısı konusunda kendisini ve Twitter yatırımcılarını yanıltmakla suçlamıştı.

Konuya aşina olan kimliği belirsiz kişilere atıfta bulunan The Information, Elon Musk'ın kıdem tazminatı ve hisse payından kaçınmak için Agrawal ve Segal dahil olmak üzere dört üst düzey Twitter yöneticisini işten çıkardığını öne sürdü.

LightShed analisti Rich Greenfield, Musk'ın üst düzey Twitter yöneticilerini kovduğunu ve kontrol değişikliğinin bir parçası olan hisse payının kazanılmasını engellediğini söyledi.

İşten atılan Twitter yöneticilerinin Elon Musk'ın fesih nedeni olmadıkça bu (kıdem tazminatı) ödemelerini almaları gerektiğine, yoksa yasaların çiğneneceğine dikkat çekiliyor.

122 MİLYON DOLAR TAZMİNAT ALACAKLAR

Araştırma şirketi Equilar, Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk tarafından kovulan üç üst düzey yöneticinin toplam 122 milyon dolar tutarında tazminat alacağını açıklamıştı.

Yönetici tazminatı konusundaki araştırmasıyla tanınan Equilar, Agrawal'ın 57,4 milyon dolar, Segal'in 44,5 milyon dolar ve Gadde'nin 20 milyon dolar tazminat alacağını duyurdu.

Bu ödemelere ek olarak, üç yönetici şirkette sahip oldukları hisseler karşılığında Musk'tan toplu olarak 65 milyon dolar daha alacak.