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Elon Musk'tan Twitter kullanıcılarına sert yanıt: Mavi tiki isteyen ücretini ödeyecek

Elon Musk, Twitter'daki mavi tik yani onaylı hesap konusunda bazı açıklamalarda bulundu. Musk, mavi tikin ücretli olacağını aylık 19.99 dolara mal olabileceğini belirtti.

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 08:37
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Elon Musk mavi tiklerin ücretli olacağını açıkladı

Elon Musk'tan Twitter kullanıcılarına sert yanıt: Mavi tiki isteyen ücretini ödeyecek
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Twitter merkez binasına elinde lavaboyla giren Elon Musk, temizlik yapacağı göndermesinde bulunmuştu. Hatta bu anlamda ilk işi kıdemli yöneticileri kovmak oldu.

Şirketin reklam politikalarından platforma girişini engellediği hesaplara kadar birçok karar alan Musk, Twitter üzerinden kendisine yöneltilen video uzunluğuyla ilgili eleştirilere, şu anda tüm vaktini Twitter’a ayırdığını söyleyerek uğraşamayacağı yanıtını verdi.

Elon Musk’ın otomotiv sektöründen bazı rakip şirketlerin yöneticileri hesaplarını kapatırken bazıları da önceden anlaşması yapılan reklamları geri çektiğini açıkladı. Yine de Musk’ın aklında para kazanmak için onlarca fikir olduğu iddia ediliyor.

Twitter Blue abonelik hizmetini ilerletmek istediği bunu da Mavi Tik yani doğrulanmış hesap sahipleri aracılığıyla yapmak istediği iddia edildi. Zira bu senaryoda onaylı tüm hesapların aylık 4.99 dolar ödemeyi yapması gerektiği vurgulandı.

Fakat bu gece saatlerinde ortaya çıkan çok daha güçlü bir iddiaya göre Musk’ın planı doğrulanmış hesapları Twitter Blue dışında bırakarak ayrıca faturalandırmak. Bu ücretin aylık 19.99 dolar olduğu belirtildi.

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