Elon Musk, Yüzüklerin Efendisi dizisinin senaristini eleştirdi: Tolkien mezarında ters döndü

The Lord of the Rings, Amazon tarafından dizi haline getirilmişti. Tüm zamanların en iyi yapımı olarak kabul edilen bu yapım yayınlandığı günden itibaren farklı yorumlara ve eleştirilerin odağı olmaya başladı. Hal böyle olunca gündemi çok sıkı takip eden dünyanın en zengin iş insanlarından Elon Musk da diziyi izledi ve bazı eleştirilerde bulundu.

Musk, LOTR serisinin yazarı J. R. R. Tolkien’in “mezarında ters döndüğünü” ifade etti.

İŞTE ELON MUSK'IN O PAYLAŞIMI

Ayrıca Elon Musk, dizideki erkeklerle ilgili yaptığı paylaşımda erkek karakterleri “ödlek veya korkak” olmakla suçladı. Sadece Galadriel karakterinde cesurluk bulunduğunu aktardı.

Dizinin ise şu andaki IMDB puanının 6,8 olduğu ortaya çıktı.