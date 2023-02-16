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Pearl Jam’den depremzedelere destek

Dünyaca ünlü ABD'li rock müzik grubu Pearl Jam, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesine bağış yapan hayranlarından birine, 1996'da İstanbul'da verdikleri konserin yeniden basılmış imzalı afişini hediye edeceklerini açıkladı.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 12:57
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ABD'li rock grubu Pearl Jam depremzedelere destek verdi

Pearl Jam’den depremzedelere destek
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ABD’li rock müzik grubu Pearl Jam, deprem bölgesine bağış yapan hayranlarından birine, 1996’da İstanbul’da verdikleri konserin yeniden basılmış imzalı afişini hediye edeceklerini açıkladı. 

Pearl Jam'in internet sitesinde başlatılan ve grubun ABD ile Kanada'daki hayranlarına özel düzenlenen kampanya sonunda, bağış yapanlardan biri ödüllendirilecek.

Kazanan bağışçıya, İstanbul konserinin 2018'de yeniden basılmış afişi, grup üyelerinin imzasıyla hediye edilecek.

Bağış kampanyasının kazananı 6 Mart'ta duyurulacak.

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