Ülkücüler bu fotoğrafı paylaşıyor ‘Sinan Ateş ve Muhsin başkanın katillerini kim bulursa Allah seçimlerde onu muzaffer eylesin’

Ülkücü camiada büyük yankı uyandıran Sinan Ateş suikastının ardından sosyal medyada bir fotoğraf dolaşıyor. Fotoğrafta, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in oy kullandığı görülüyor.

Paylaşımlarda fotoğrafın altında ise şu mesaj yazılı: "Sinan Ateş ve Muhsin başkanın katillerini kim ortaya çıkaracak ise Allah seçimlerde onu muzaffer eylesin."

Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'da motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramış ve hayatını kaybetmişti. Cinayetle ilgili üç kişi gözaltına alınmış, ancak failler henüz yakalanamamıştı. Ateş'in ölümü, Ülkücü hareket içinde büyük bir tepki ve üzüntü yaratmıştı. Bazı Ülkücüler, bıyıklarını keserek protesto eylemi yapmış, bazıları da MHP yönetimine tepki göstermişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sinan Ateş'in cenazesine katılmamış ve taziye mesajı yayınlamamıştı. Bu durum, Ateş'in MHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye yakınlaştığı iddialarını gündeme getirmişti. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Ateş'in cenazesine katılmış ve ailesine başsağlığı dilemişti.

Ülkücülerin sosyal medyada paylaştığı fotoğraf, Sinan Ateş cinayetinin siyasi boyutunu da ortaya koyuyor. Ülkücüler, cinayetin aydınlatılmasını istiyor ve bunun seçim sonuçlarını etkileyeceğini belirtiyor.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SİNAN ATEŞ VE MUHSİN YAZICIOĞLU AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı bir konuşmada “Herkese yardımcı olmak gibi geleneksel bir aile yapısından geliyoruz. Sinan Ateş'in katillerini unutmadık. Kulaklarından yakalayacağım, yargıya teslim edeceğiz. Hiç endişe etmeyin. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu geldi, 'babamın hakkını, hukukunu savun' dedi. Ona da söz verdim. O olayı da bütün ayrıntılarıyla ortaya koyacağım ve bu millete bilgi vereceğim. Gizli kapaklı bir şey olmayacak. Yok masanın altı, yok masanın üstü, yok terör örgütleri, yok işbirliği, açık ve net söylüyorum. Terör bir insanlık suçudur. Nereden gelirse gelsin hep beraber mücadele etmek zorundayız. Teröre destek verenin de teröristin yanında duranın da seyyar mahkemeler kuranların da Allah bin belasını versin.” demişti.

MUHSİN YAZICIOĞLU KİMDİR?

Muhsin Yazıcıoğlu, Türk siyasetçi, ülkücü liderdi. 1954 yılında Sivas'ın Şarkışla ilçesinde doğdu ve Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nden mezun oldu.

Ülkü Ocakları ve Ülkücü Gençlik Derneği'nin eski genel başkanıydı. 1980 darbesinden sonra 7,5 yıl cezaevinde kaldı. 1993 yılında Büyük Birlik Partisi'ni kurdu ve genel başkanlığını yaptı. 1991, 1995 ve 2007 yıllarında Sivas milletvekili seçildi. 2009 yılında Kahramanmaraş'ta geçirdiği sözde helikopter kazasında hayatını kaybetti.