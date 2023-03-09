EYT banka promosyonları kaç liraya yükseldi. Hangi banka ne kadar para veriyor?

Bankalar EYT'lileri kapmak için promosyon yarışına girişti. EYT’liler nisanda maaşı yanında bir maaş promosyon ve 1100 TL bayram ikramiyesi olmak üzere 15 ila 30 bin TL arasında para alacak.

EYT’nin yasalaşması ile beraber 2 milyon 250 bin vatandaşın emeklilik hakkı elde edecek olması, bankaların iştahını yeniden kabarttı. Müşteri kazanmak için çeşitli kampanyalar yürüten bankalar emekli promosyonları için de hazırlıklara başladı.

İşte banka banka kim ne kadar promosyon veriyor;

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası, SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığı ile alan müşterilerine;

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor.

HALKBANK

Emekli maaş ödemelerini Halkbank aracılığı ile alanlara banka;

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor.

VAKIFBANK

Emekli maaşını Vakıfbank aracılığıyla alan emeklilere banka;

1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;

3.500 TL ye (3.500 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000 TL,

3.500 - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500 TL,

7.500 –10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için 4.500 TL,

10.000 TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL 3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır

DENİZBANK

EYT’lilere özel 7.500 TL ye varan promosyon ödemesi, fatura talimatına ek olarak ödenecek.

EYT’lilere özel 7.500 TL'ye varan promosyon fırsatından faydalanmak için maaşınızı 3 yıl süre ile bankadan alma sözü ve 1 otomatik fatura talimatı vermeniz gerekiyor.

EYT’lilere özel 7.500 TL ye varan Promosyon Kampanyası : 01.02.2023 ‘ten sonra emekli olmuş, maaşı Denizbank ‘a aktarılmış emekli müşteriler için geçerli oluyor.

YAPI KREDİ

1 Kasım 2022 – 31 Ocak 2023 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşteriler 7.500 TL'ye varan nakit emekli maaşı banka promosyonu fırsatından yararlanabileceklerdir.

Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 3.499 TL'ye kadarsa 4.200 TL; 3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 4.900 TL; 7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.300 TL; 10.000 TL’ nin üzerindeyse 7.000 TL nakit promosyon ödenecek.

Ek Ödül Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda maaş baremi bağımsız 200 TL ek nakit ödül ödenecek.

GARANTİ BANKASI

Garanti BBVA, emekli maaşını taşıyanlara 8.500 TL’ye varan ödül sunuyor.

Emekli maaşını Garanti BBVA’ya taşıyanlar 7.500 TL’ye varan nakit promosyon ek, kredi kartları ile 500 TL harcamaya 1000 TL bonus kazanabilecek.

Garanti BBVA, 3.500 TL’ye kadar emekli maaşı alanlara 4.500 TL, 3.500 TL-7.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 5.250 TL, 7.500 TL-10.000 TL arasında emekli maaşı alanlara 6.750 TL, 10.000TL ve üstünde maaş alan emeklilere ise 7.500 TL nakit promosyon sunuyor.

EYT’li olup prim borcu olanlar ise yüzde 1,69’dan başlayan faizlerle EYT Prim Borcu Kredisi kullanabiliyor.

İŞ BANKASI

Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanıyor ve 3 yıllığına peşin olarak aşağıda gösterilen oranlarda ödeme yapılıyor.

Maaş aralığı 3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL

10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL TL banka promosyonu alabilecek.

QNB FINANSBANK

QNB Finansbank 8.000 TL'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 9.200 TL’ye varan emeklilik ödülü kampanyası yaptı.

Ortalama Aylık Maaş Tutarı 0-3.499 TL aralığı 4.800 TL promosyon

Ortalama Aylık Maaş Tutarı 3.500-7.499TL aralığı 5.600 TL promosyon

Ortalama Aylık Maaş Tutarı 7.500-9.999TL aralığı 7.200 TL promosyon

Ortalama Aylık Maaş Tutarı 10.000TL ve üzeri 8.000 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.

ING BANK

Emekli maaşını ING’den almaya başlayan emekliler 7.500 TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyon fırsatından yararlanabiliyor.

1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

3.500 TL’ye (3.500 TL hariç) kadar ise 4.500 TL,

3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası ise 5.250TL,

7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası ise 6.750 TL

10.000 TL ve üzeri ise 7.500 TL nakit promosyon ödemesi alabiliyorsunuz.

Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca ING'den alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterileri yararlanabilecek.

AKBANK

Emekli promosyon kampanyası 01-31 Mart 2023 arasında geçerli.

Maaşı 3.499 TL'ye kadar olanlara toplam 4 bin 200 lira

3 bin 500-7 bin 499 lira arasına toplam 4 bin 850 lira

7 bin 500 ile 9 bin 999 lira arasına toplam 6 bin 250 lira

10 bin ve üzerine toplam 7 bin lira promosyon veriliyor.