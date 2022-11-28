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Emekli olunca ne kadar maaş alırım? e Devlet ne kadar maaş alırım uygulaması nasıl kullanılır?

Sosyal Güvenlik Kurumu SGK yeni bir emekli maaşı uygulamışını kullanıma açtıklarını duyurdu. SGK’nın yeni uygulamasında vatandaş emekli olunca ne kadar maaş alacağını öğrenebilecek. Kullanıcılar SGK’nın yeni maaş uygulamasıyla emekli olunca ne kadar maaş alacaklarını araştırıyor. Peki, Emekli olunca ne kadar maaş alırım? e Devlet ne kadar maaş alırım uygulaması nasıl kullanılır?

Haber Giriş: 28 Kasım 2022 Pazartesi - 14:21
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Emekli olunca ne kadar maaş alırım? e Devlet ne kadar maaş alırım uygulaması nasıl kullanılır?

Emekli olunca ne kadar maaş alırım? e Devlet ne kadar maaş alırım uygulaması nasıl kullanılır?
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Sosyal Güvenlik Kurumu SGK vatandaşın emekli alınca ne kadar maaş alacağını gösteren emekli maaşı hesaplama uygulamasını kullanıma açtıklarını duyurdu. SGK’nın yeni emekli maaşı hesaplama uygulamasında vatandaş emekli olunca ne kadar maaş alacağını hesaplayabilecek. Peki, Emekli olunca ne kadar maaş alırım? e Devlet ne kadar maaş alırım uygulaması nasıl kullanılır?

Sosyal Güvenlik Kurumu SGK internet sitesinde "Emekli olursam ne kadar maaş alırım" uygulamasını kullanıma açtı. Yeni emekli oluncane kadar maaş alırım uygulamasıyla kullanıcı emekli olduğunda alınacak maaş miktarı görülebilecek.

Kullanıcıların internette en fazla yaptığı aramalar arasında, maaşın nasıl hesaplanacağı konusu bulunuyor. Emekli maaşı hesaplaması çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik gösteriyor. SGK da kendi sitesinde yer verdiği maaş ve emeklilik zamanı bilgilerinin kesinlik içermediğini aktarıyor.

4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ sayfasına girilip, sayfada istenen bilgiler giriliyor:

T.C Kimlik numarası,

SSK Sicil Numarası,

Baba adı,

Nüfus il,

Doğum tarihi bilgileri.

'Sorgula' butonuna basınca emeklilik hesaplaması yapılabiliyor.

4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

uyg.sgk.gov.tr adresinde 4B emekli maaşı hesaplama sayfasına girilip, TC Kimlik numarası, kurum ve güvenlik kodu yazılınca emeklilik hesaplaması yapılabiliyor.

4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA

uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ sayfasına girince şu bilgiler isteniyor:

Doğum tarihi,

Cinsiyet,

4A çalışma süresi

Başlangıç ve bitiş tarihi.

Hizmet türünü seçtikten sonra altta bulunan hesapla butonuna basılıyor ve emeklilik hesaplaması yapılıyor.

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