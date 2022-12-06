SGK asıl şimdi battı. Zarar 50 milyara koşuyor

Cumhuriyet’ten Mustafa Çakır'ın haberine göre; CHP TBMM Grubu’nun haftalık ekonomi raporunda, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) açıklarına dikkat çekildi. Rapora göre, SGK’nin bu yılın ilk dokuz aylık dönemindeki toplam gelirleri (bütçeden yapılan transferler dahil) yüzde 51.3 oranında artarak 700 milyar liraya yükselirken, giderler ise yüzde 52.3 oranında artarak 738 milyar lira oldu.

37 MİLYAR 900 BİN LİRA OLDU

SGK’nin bütçeden finanse edilen finansman açığı bu yıl ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 74.4 oranında artarak 21.7 milyar liradan 37.9 milyar liraya kadar yükseldi.

50 MİLYARA YÜKSELMESİ BEKLENİYOR

2021 yılının tümünde 21 milyar lirada kalan SGK’nin finansman açığının bu yıl 50 milyar liranın üzerinde gerçekleşmesi bekleniyor. Raporda, şöyle denildi: “Nitekim SGK’nin kendi mali istatistiklerinde finansman açığının 37.9 milyar lira olarak gösterildiği ocak-eylül dönemine ilişkin merkezi yönetim bütçe istatistiklerinde sosyal güvenlik açıklarının finansmanı için aktarılan tutarın 49 milyar lira olduğu görülüyor. Bütçeden aynı dönemde SGK’ye açığın finansmanı da dahil yapılan toplam transferler ise yüzde 55 oranında artarak 301 milyar lirayı buluyor.”

Raporda, genel sağlık sigortası primleri devlet tarafından ödenen kişi sayısına da yer verildi. Buna göre, ocak-eylül döneminde 6 milyon 934 bin 830 kişinin genel sağlık sigortası primleri, kendi ödeme güçleri olmadığı için devlet tarafından karşılandı.