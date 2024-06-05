Emekli Sandığı, Bağ-Kur, SSK emeklileri dikkat! Bayram ikramiyesinin ne zaman hesaplara yatacağı gün gün açıklandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Emekli Sandığı, Bağ-Kur, SSK emeklileri dikkat! Bayram ikramiyesinin ne zaman hesaplara yatacağı gün gün açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağını açıkladı. İşte Emekli Sandığı, Bağ-Kur, SSK emeklilerinin ikramiyelerini alacağı tarihler…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, milyonlarca emekli vatandaşın Kurban Bayramı ikramiyelerinin, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara 10 Haziran, Bağ-Kur kapsamında aylık alanlara 11 Haziran, SSK kapsamında aylık alanlara ise 12-13-14 Haziran tarihlerinde ödeneceğini açıkladı.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ ALACAK SSK, BAĞ-KUR, EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİLERİ

Bakan Işıkhan'ın açıklamasının tam metni şöyle:

"Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 42 milyar lira bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek. 4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 10 Haziran 2024 tarihinde, 4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 11 Haziran 2024 tarihinde, 4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 12-13-14 Haziran 2024 tarihlerinde ödenecek. Ülkemizin emektarları, kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum."

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