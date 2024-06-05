Emekli Sandığı, Bağ-Kur, SSK emeklileri dikkat! Bayram ikramiyesinin ne zaman hesaplara yatacağı gün gün açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, milyonlarca emekli vatandaşın Kurban Bayramı ikramiyelerinin, Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara 10 Haziran, Bağ-Kur kapsamında aylık alanlara 11 Haziran, SSK kapsamında aylık alanlara ise 12-13-14 Haziran tarihlerinde ödeneceğini açıkladı.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ ALACAK SSK, BAĞ-KUR, EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİLERİ

Bakan Işıkhan'ın açıklamasının tam metni şöyle:

"Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 42 milyar lira bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek. 4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 10 Haziran 2024 tarihinde, 4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 11 Haziran 2024 tarihinde, 4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 12-13-14 Haziran 2024 tarihlerinde ödenecek. Ülkemizin emektarları, kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum."