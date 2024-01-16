Emekli zammı açıklandı e-Devlet çöktü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün kabine toplantısının ardından SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına yüzde 5 ek zam yapıldığını ve en düşük emekli maaşının 10 bin Türk Lirası’na (TL) yükseltildiğini duyurmuştu.

Açıklamadan sonra e-Devlet sisteminde emekli maaşı hesaplama ve sorgulama işlemleri yapmak isteyen vatandaşlar sitede yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle e-Devlet sisteminde erişim sorunu yaşandı. Sisteme giriş yapıldığında “Bu sayfa çalışmıyor” hatası ile karşılaşıldı.

TARAYICILAR HATA VERİYOR UYGULAMADAN KISMİ ERİŞİM SAĞLANABİLİYOR

E-Devlet'e mobil uygulama aracılığıyla erişim kimi kullanıcılar tarafından sağlanabilirken, bazı tarayıcılarda "emekli zammı" ifadesi aratıldığında ise servis hatası uyarısı ile karşılaşılabiliyor.