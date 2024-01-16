Özgür Demirtaş'tan emekli zammına tek cümlelik yorum. 'Allah emeklilere sabır versin'

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısı bugün sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli vatandaşların dört gözle beklediği emekli maaş zammını açıkladı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN TL'YE YÜKSELDİ

Erdoğan, emekli maaşlarına yüzde 5 ek zam yapılacağını açıklayarak yüzde 37 oranındaki emekli zammının yüzde 42 seviyelerine yükseldiğini duyurdu.

Bu durumda en düşük emekli maaşı 7500 TL’den 10 bin TL’ye yükseldi.

“ALLAH EMEKLİLERE SABIR VERSİN”

Ekonomist Özgür Demirtaş Erdoğan tarafından açıklanan zam oranının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak yapılan zamma tepki gösterdi.

Demirtaş yaptığı paylaşımda,

“Allah Emeklilere Sabır Versin…

Ülke insanlara zorla Ekonomi ve Finans öğretiyor.

Şimdi anladınız mı Faizi gereğinden fazla düşüren Türkiye Ekonomi Modelinin nelere yol açtığını ?

Resmen aylarca yalvardım yapmayalım diye…” ifadelerini kullandı.