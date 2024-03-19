Emekliler böyle isyan etti: O manda yoğurdu yesin gariban aç susuz kalsın

Ekonomik kriz devam ederken en çok emekli vatandaşlardan tepkiler gelmeye devam ediyor.

2024'ün emekli yılı ilan edilmesi eleştiri konusu olmuştu.

Tele1 emekli vatandaşlarla röportaj yaptı. Röportajda yurttaşların tepkileri dikkat çekti.

Bir vatandaşın şu sözleri dikkat çekti:

"Kestane balı yesin, yurma yesin, manda yoğurdu yesin, gariban aç susuz kalsın. Emekli maaşları günden güne eriyor"

Diğer yurttaşların tepkileri şu şekilde:

"BU KADAR YALAN OLUR MU"

Ben emekli olmuş, asgari ücret bile bizi geçmiş ya, ben çalışıyordum, dört memurun dört maaşını alıyordum, şimdi yerinde sayıyorum, on milyar maaşını ben ne yaptım, biz de diyoruz ki emekliler gözüküyor, ya o kadar yalan atıyor ya.

"NEREDE O GÜNLER"

Oğlum nasıl geçiniriz o zaman, biz burada aç kalırız, biz kalıyoruz. Bir kilo patlayacak 50 milyon, bir kilo salatalık 50 milyon, nasıl yiyeceğiz? Nasıl pişiyorsunuz peki?

Neyse, ben bir kilo alıyordum, şimdi 250 gramı alıyorum, ne yapalım, alamıyorum ki ben.

Ah be kardeşim, o günler nerede o günler? O günleri keşke geri getirsen, yok o günler yani.

"MEMLEKETİ BATIRDILAR"

Memleketi batırdılar, battı memleket. O zaman keyifle yattım, şimdi bu aylığımla zaten kuyumcunun dövizcilerin yanına gidemezsin.

Hayat bitti. Bitti. Tabii. Bitti. Ne yapacağız? Nasıl geçiniyorsunuz peki? Vallahi zor geçiniyoruz.

Geçinecek halimiz kalmadı ki kızım.

"TAM TERİSİNE OY VERECEĞİM"

Ekmek su domates peynir başka bir şey yok. Peynir otuz lira olmuş kilosu. Para yok.Vermiyor ki devlet. Bizi kandırdı. Bize yalan söyledi. Ne emekli günü, ne emekli günü? Yalan hepsi.

Efendim yetmiş yaşındayım. Arada bir iş çıkıyor tamam kaynakçıyım kendim. Arada bir iş çıkıyor böyle. Aa o yani onu yapmasam on bin liraya sürüneceğiz yerlerde.

Biz oyumuzu verdik. Ama şimdi tam tersine oy vereceğim.”