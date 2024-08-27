Emeklilerin hesaplarına nakit olarak yatırılıyor. Halkbank yeni promosyon veriyor

Halkbank'ın promosyon ödemeleri, emeklilerin maaş hesaplarına nakit olarak yatırılmaktadır. Halkbank'ın emeklilere yönelik promosyon kampanyasına dair detaylar da belli oldu. İşte kampanyaya ilişkin tüm detaylar.

Ne Kadar Promosyon Alacağım?

Brüt Maaş Tutarı Ödenecek Promosyon Tutarı* 10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL 15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL 20.000 TL ve üzeri 12.000 TL

SGK’dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL altı olan hak sahipleri de, başvurmaları halinde 5.000 TL promosyon ödemesi alacaklardır.

Yapılan promosyon başvurularında, varsa önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilebilecektir.

Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.