Emeklilerin hesaplarına nakit olarak yatırılıyor. Halkbank yeni promosyon veriyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Emeklilerin hesaplarına nakit olarak yatırılıyor. Halkbank yeni promosyon veriyor

Halkbank, emeklilerin hesaplarına nakit olarak ödeme yapmaya devam ediyor. Yeni promosyon kampanyası kapsamında, emeklilere özel avantajlar sunuluyor.

Halkbank'ın promosyon ödemeleri, emeklilerin maaş hesaplarına nakit olarak yatırılmaktadır. Halkbank'ın emeklilere yönelik promosyon kampanyasına dair detaylar da belli oldu. İşte kampanyaya ilişkin tüm detaylar.

Ne Kadar Promosyon Alacağım?

Brüt Maaş TutarıÖdenecek Promosyon Tutarı*

10.000 TL - 14.999,99 TL

8.000 TL

15.000 TL - 19.999,99 TL

10.000 TL

20.000 TL ve üzeri

12.000 TL

SGK’dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL altı olan hak sahipleri de, başvurmaları halinde 5.000 TL promosyon ödemesi alacaklardır.

Yapılan promosyon başvurularında, varsa önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilebilecektir.

Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.

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