Tek malzemeli doğal formül - bakliyat böceklenmesini durduruyor

Düzenleme: Kaynak: Mynet
Tek malzemeli doğal formül - bakliyat böceklenmesini durduruyor

Bakliyatlar, protein, lif, vitamin ve mineral açısından zengin besinlerdir. Ancak depolanma sürecinde bakteri ve böceklenme gibi sorunlarla karşılaşabilirler. Bu sorunları çözmek için doğal ve tek malzemeli bir formül bulunmaktadır.

Bu formül, bakliyatların böceklenmesini durdurmak için etkili bir çözüm sunmaktadır. Doğal bileşenleri sayesinde hem çevre dostudur hem de insan sağlığına zararlı kimyasallar içermez. Bu formülü kullanarak bakliyatlarınızı uzun süre saklayabilir ve tazeliğini koruyabilirsiniz.

SAKLAMA KOŞULLARINA DİKKAT EDİN

  • Nemsiz, kuru ve karanlık bir alanda saklayın. Bakliyatlar suya ve neme karşı oldukça hassastır. Bu nedenle çeşmenin ve buharın olduğu yerdeki dolaplarda saklamamaya özen gösterin.

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  • Sıcak ortamlarda bekletmeyin, ısıtıcı aletlerin olduğu yerlerden uzak tutun. Bakliyatların yapısının bozulmaması için bulundukları ortam en fazla 20 derece olmalı. Bu nedenle güneşten ve ısıdan uzak tutun. Isıyla direkt temas etmesinden kaçının.

  • Ağzı kapatılabilen bir cam kavanoz veya kumaş çuvallar kullanın. Cam kavanozların dışarıdan gözlemi ve temizliği daha pratik olur. Bu nedenle bakliyatlarınızı korumanızı kolaylaştırır. Küflenmesini önlemek için ise yöresel pazarlarda da sıklıkla kullanılan kumaş torbaları tercih edin.

BÖCEKLERİ UZAK TUTABİLECEK MALZEMELER NELER?

  • Kullanılacak en pratik önlemlerden biri de tuz. Bu yüzden bakliyatların içine bir tutam tuz atın. Tuz, bakliyatların nemini alarak daha uzun süre dayanmalarına yardımcı olur. Bakliyat miktarı çoğaldıkça tuz miktarını da artırabilirsiniz.

  • Saklama kabına 1 adet defne yaprağı koyun. Defne yaprağı, kendine ait kokusuyla hem böcekleri bakliyatlarınızdan uzak tutar hem de küflenmeye karşı önlem alır. Ancak koyduğunuz defne yaprağının da kuru olmasına dikkat edin.

  • Kavanozların içine bir diş sarımsak yerleştirin. Sarımsağın kendine has kokusu, saklama kapları içerisinde antibiyotik işlevi görür.

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