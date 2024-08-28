Tek malzemeli doğal formül - bakliyat böceklenmesini durduruyor

Bu formül, bakliyatların böceklenmesini durdurmak için etkili bir çözüm sunmaktadır. Doğal bileşenleri sayesinde hem çevre dostudur hem de insan sağlığına zararlı kimyasallar içermez. Bu formülü kullanarak bakliyatlarınızı uzun süre saklayabilir ve tazeliğini koruyabilirsiniz.

SAKLAMA KOŞULLARINA DİKKAT EDİN

Nemsiz, kuru ve karanlık bir alanda saklayın. Bakliyatlar suya ve neme karşı oldukça hassastır. Bu nedenle çeşmenin ve buharın olduğu yerdeki dolaplarda saklamamaya özen gösterin.

Sıcak ortamlarda bekletmeyin, ısıtıcı aletlerin olduğu yerlerden uzak tutun. Bakliyatların yapısının bozulmaması için bulundukları ortam en fazla 20 derece olmalı. Bu nedenle güneşten ve ısıdan uzak tutun. Isıyla direkt temas etmesinden kaçının.

Ağzı kapatılabilen bir cam kavanoz veya kumaş çuvallar kullanın. Cam kavanozların dışarıdan gözlemi ve temizliği daha pratik olur. Bu nedenle bakliyatlarınızı korumanızı kolaylaştırır. Küflenmesini önlemek için ise yöresel pazarlarda da sıklıkla kullanılan kumaş torbaları tercih edin.

BÖCEKLERİ UZAK TUTABİLECEK MALZEMELER NELER?