Şüphe kurdu 3 burç : Onlarla arkadaşlık kurmak gerçekten imkansız

Her burcun belirli özellikleri ve etkileri olduğuna inanılır ve bu inanç birçok kişi tarafından ciddiye alınır. Araştırmacılara göre en şüpheci 3 burç belli oldu. İşte o burçlar.

Yengeç:



Alıngan olan Yengeç burcu şüphecidir. Sezgileri güçlü olduğundan şüphesi de dostudur. Bir kere güvenini sarsarsanız yandınız. Yengeç burcuna bir kez yalan söylediyseniz yandınız. Ömürleri boyunca size şüpheyle yaklaşacaklardır.

Akrep:



Gözü kara olan akrep burcu şüphe duymayı sever. Sorgular ve tüm cümleleri biriktirip sonra patlar. Akrep yalan ustasıdır. Bu nedenle karşıdaki kişinin yalan söylediğini çabucak anlarlar. Onlarla iletişim kurarken çok dikkat edin. Hiç beklemediğiniz bir anda sizi fena halde bozabilirler. Yalanınızı yakaladıkları anda bir daha asla size güvenmezler.

Kova:



Kova burcunun güvenini kazanmak zordur. Onların inatlarını kırmak için şüphe dolu cümleleri kurmaktan uzak durmak gerekir. Çünkü Kova burcu bir şeyi kafasına taktı mı şüphe eder. Kova genel olarak zaten takıntılı bir burçtur. Bu nedenle kova kafasına bir şey taktığı zaman peşine düşer ve asla geri adım atmaz.



Kova burcuyla iletişim kurarken de çok dikkatli olmakta fayda vardır. Genel olarak şüpheci olan kova geçmişi de asla unutmaz.

ARKADAŞ CANLISI BURÇLAR

Öte yandan Arkadaş canlısı burçlar da belli oldu. O burçlar arasında ''Terazi, İkizler ve Yay'' ilk sırada yer alıyor.