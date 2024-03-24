Emeklinin umudu yine suya düştü. Erdoğan'ın emeklilere seyyanen zam açıklayacağı iddia edilmişti

Yerel seçimlere 1 hafta kala İstanbul Atatürk Havalimanı meydanında ‘Yeniden Büyük İstanbul’ mitingi düzenlendi. Mitinge Cumhur İttifakının adayı Murat Kurum ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldı.

Yerel seçim mesajlarından ziyade milyonlarca emeklinin gözü kulağı kulislerde iddia edilen ‘seyyanen zam’ açıklamasındaydı. Cumhurbaşkanının konuşmasını dört gözle izleyen emeklilerin zam hayali yine suya düştü.

Emeklilere yapılacak zam hakkında bir açıklamada bulunmayan Erdoğan, yerel seçimlerde adayları olan Murat Kurum’a oy istedi.

Cumhurbaşkanının, emeklileri hayal kırıklığına uğratan konuşmasından satırbaşları şu şekilde:

* Bir hafta durmayacağız, gece gündüz demeden çok çalışacağız. Günlerdir gittiğim şehirlerde vatandaşlara söylüyorum: İstanbul'daki hemşehrilerinizi lütfen arayın ve 1 Nisan'da İstanbul yeniden gerçek sahiplerine kavuşsun.

Bu kadim şehri bu CHP zulmünden 31 Mart'ta kurtarmanız gerekiyor. Bir hafta boyunca çok çalışacağız, kapı kapı gezeceğiz.

* Bir tarafta deprem tehlikesi var, diğer tarafta depreme hazırlanmak için planı, projesi hazır olanlar var. 31 Mart'ta bu düğümü çözecek, İstanbul'u Türkiye Yüzyulı yürüyüşünü biz başlatacağız.

Biz kusuru millette arayanlarda değiliz, biz milletimize kulak veriyoruz. Kendimizi sürekli yeniliyor, ufkumuzu genişletiyoruz.

* İstanbul'un bir 5 sene daha kaybetmeye tahammülü olmadığını herkese tek tek anlatacapız. Sandıklara sahip çıkmamız mühim. Oyunuzun ziyan ve heba olmasına izin vermeyeceğinize inanıyorum.