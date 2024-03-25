Erdoğan mitinge katılanların sayısını açıkladı. 'Biz 1,5 milyon kişiye alıştık ama 650 bin kişi var'

Kaynak: Haber Merkezi
Erdoğan mitinge katılanların sayısını açıkladı. 'Biz 1,5 milyon kişiye alıştık ama 650 bin kişi var'
İstanbul’da yerel seçim için miting düzenleyen Erdoğan mitinge katılanların sayısını söyleyerek “Biz burada 1,5 milyon kişiye alıştık ama bugün 650 bin kişi var" dedi.

31 Mart’ta gerçekleşecek yerel seçimlere 1 hafta kaldı. Partiler çalışmalarını hızla sürdürüyor. Cumhurbaşkanı AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da önce Ankara’da ardından da İstanbul’da büyük miting düzenledi.

Millet bahçesine dönüştürülen Atatürk Havalimanı'nda 'Büyük İstanbul Mitingi’ düzenleyen Erdoğan mitinge kaç kişinin katıldığını açıkladı.

Erdoğan mitinge katılanların sayısını 650 bin olarak duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Biz burada 1,5 milyon kişiye alıştık ama bugün 650 bin kişi var" dedi.

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Öte yandan Erdoğan açıklamasında "Siyaset kirlendi. Namuslarına emanet edilen oyları kirlettiler. İstanbul'u kirlettiler. Bir tarafta sadece ben diyenler var, diğer tarafta sadece İstanbul diyenler var. Bir tarafta deprem tehlikesini umursamayanlar var, diğer tarafta projeleri hazır olanlar var.

Şu anda diğer genel başkanlar evlerinde ofislerinde yatarken ben 25 vilayete gittim. Çalışacağız, koşacağız. İstanbul olunca konu bu yatırım listesi o kadar uzun ki tek tek anlatmaya kalksak günler yetmez. Şu anda karşımda 650 bin kişi var. Bu meydanda milyona alıştık, bugün ise 650 bin kişi.

Geçtiğimiz 21 yılda İstanbul'a 1 trilyon 650 milyar tutarında kamu yatırımı yaptık. Böyle bir yatırımı kimse yapmadı, ama biz yaptık. Bizden sonra bay Ekrem göreve geldi, ortalık rezalet. Yine çöp, yine çamur, yine çukur. “ ifadelerini kullandı.

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