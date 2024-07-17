Emekliye pasif, köpeğe aktif ötenazi

Köpeklere, kedilere, kuşlara, böceklere, çiçeklere, ağaçlara ve bizlere de can veren yüce Rabbimizdir.

Kur’an’da hayvanların da insanlar gibi ümmet olduklarına dikkat çekilir ki Hz. Peygamber (sav.) zararsız köpek ve karıncaların öldürülmelerini yasaklamıştır.

Kur’an-ı Kerim’de bazı sureler hayvan isimleri taşır:

Bakara; İnek,

Nahl: Arı,

Anke-but: Örümcek,

Nemi; Karınca…

Bundan daha önemli hayvan hakları olabilir mi?

Recep Tayyip Erdoğan’ın vekili olan AKP Meclis Grup Başkanı Abdullah Güler dedi ki:

“Onlara acı vermeden, eziyet çektirmeden, merhamet iklimimize uygun olarak ötanazi yoluyla hayatlarına son vermektir."

Sokak köpekleri için ötanazi katliamı yasası yapanlarda merhamet olur mu?

Muhatap Tek Adam Rejiminin başı Erdoğan’dır.

Ona seslenirim: Nas var Erdoğan Allah için nas var.

Faiz konusunda şu sözler senin değil mi Erdoğan?

“Nas ortada dururken sana, bana ne oluyor?"

Faizde nas var da sokak köpeklerinde nas yok mu Erdoğan?

Bilimsel tanımıyla ötanazi aktif ve pasif uygulanıyor.

Aktif ötanazi şöyledir:

Doğrudan uygulama söz konusudur. Öldürücü madde, kurtarıcı tedavi uygulanması imkânsız olan hastaya doğrudan verilir.

Pasif ötanazi şöyledir:

Hastayı hayatta tutan makineler kapatılır ya da ilaçların verilmesi kesilerek, ağrının giderilmesi dışında bir tedavi uygulanmaz.

Türk hukuk sisteminde aktif ve pasif ötenazi yasaktır.

Kanuni Sultan Süleyman Topkapı Sarayı’nın bahçesindeki ağaçlarda çok miktarda karınca görülmesi üzerine, kurtulmak için çare araştırır.

Ağaçların gövdelerine ve diplerine kireç sürülürse sorunun çözüleceği söylenir.

“Nas ne diyor?” Diye diye ilim ehli Zembilli Ali Efendi’ye şöyle sorar:

“Dırahtı ger sarmış olsa karınca, zarar var mı karıncayı kırınca?” (Dıraht: Ağaç, Ger): Eğer- OU)

Yanıt Zembilli’den benzer şekilde gelir:

“Yarın Hakkın divanına varınca, Süleyman’dan hakkın alır karınca.”

Karıncaya yaşam hakkı veren Kanuni’den de örnek almaz mısın Erdoğan?

Şunu düşünmesin Erdoğan;

“Yarın Hakkın divanına varınca Erdoğan’dan hakkın alır sokak köpekleri”

AKP iktidarı unuttu ise anımsatayım.

İsra suresi 33 ayetinin hükmü şudur:

Haklı bir gerekçeye dayanmaksızın, öldürülmesini Allah'ın haram kıldığı cana kıymayın.

İslam’a göre, her canlı Allah tarafından yaratılmıştır.

Müslümanların kabul ettiği dört dinde de “Allah’ın verdiği canı ancak Allah alır” hükmü vardır.

Değerli okurlarım,

Günün konusu biz emeklilere gelince Erdoğan’ın vekili Güler en düşük emekli maaşını 12 bin 500 lira olarak açıkladı.

Eğer insanca bir zam olsaydı elbette Erdoğan açıklardı.

Emeklilere yapılan bu maaş zamlarından ile anladık ki;

AKP emeklilere pasif ötenazi uyguluyor.