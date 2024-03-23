Emekliye yapılacak seyyanen zam ne zaman hesaplara yatacak. SGK Uzmanı Emin Yılmaz'dan dikkat çeken açıklama

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği emekliye seyyanen zam konusunda SGK Uzmanı Emin Yılmaz, net bir açıklama yaparak hem kaç lira ödeneceğini hem de hesaplara ne zaman yatacağını açıkladı.

10 bin TL aylık alan milyonlarca emekli 16 bin TL açlık sınırının altında kalarak geçim mücadelesi verirken genel beklenti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekliye seyyanen bir zam açıklayacağı yönünde gelişti. Geçtiğimiz günlerde bir canlı yayına katılan AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Turgut Altınok'un da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yakın zamanda görüştüğünü dile getirerek "Cumhurbaşkanımız emekliye bir iyileştirme yapacak." diye konuşması da beklentiyi kuvvetlendirdi.

KULİSLERDE 5 BİN TL KONUŞULUYOR

Emekliye yapılması beklenen seyyanen zam konusunda açıklama yapan SGK Uzmanı Emin Yılmaz, pazar günü yapılacak bir ek zam açıklamasının seçim anketlerine yansıyabileceğini, ancak bundan sonra yapılacak bir açıklamanın ise seçime yansımayabileceği ayrıntısına dikkat çekti. Seyyanen zam konusunda da AK Parti kulislerinde dolaşan bilgiler ise Pazar günü İstanbul mitingde emeklilere 5 bin TL seyyanen zam açıklanacağı yönünde...

YILMAZ: SEYYANEN ZAM MECLİS'E 2 NİSAN’DA GELİR

SGK Uzmanı Emin Yılmaz ise MAK Haber'in sorularını yanıtladığı yayında emekli maaşlarına yapılması beklenen seyyanen zamma ilişkin Meclis'in açılış tarihine dikkat çekti. Emin Yılmaz Pazar günü eğer bir seyyanen zam açıklaması yapılırsa “Meclis 2 Nisan'da açılacak. Bu hafta sonu sayın Cumhurbaşkanı mitingde açıkladığı takdirde ilk maaşlar ne zaman alınacak? Dolayısıyla, orada Nisan, Mayıs, Haziran ayı kalıyor zaten. Temmuz ayında bir artış olacağından dolayı, Temmuz'dan sonrasına bir müdahale yapılacak. Burada Temmuz ayı mı, Nisan ayı mı? Burada ehemmiyet ortaya çıkmış oluyor” diye konuştu.

DAHA ÖNCEKİ ARTIŞI ÖRNEK GÖSTERDİ: 10 BİN GÖSTERİLİP 2 BİN TL OLABİLİR

Emin Yılmaz bir önceki seçimleri hatırlatarak ödenen rakamlara dikkat çekerek “Son seçimlerde bu tarz vaatler açıklanmıştı. Ancak emekliye 10 bin TL gösterilip 2 bin lira ödenmişti. Öyle bir tablo yaşamıştık, bu seyyanen meselesi de buna dönebilir” diye konuştu.