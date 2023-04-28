Emina Jahovic'in yeni aşkı ortaya çıktı

Mustafa Sandal'ın eski eşi Sırp şarkıcı Emina Jahovic'in 2 aydır finans danışmanı Kurt Daniel Suntay ile aşk yaşadığı iddia edildi. Hatta ikilinin bayram tatilini Maldivler'de geçirdiği öğrenildi.

Emina Jahovic'in yeni aşkı ortaya çıktı

2018 yılında iki oğlunun babası Mustafa Sandal'dan boşanan Emina Jahovic'in yeni aşkı ortaya çıktı. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ, Emina Jahovic’in yeni aşkıyla ilgili yazısında şu ifadeleri kullandı:

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Boşanmanın ardından bir süre Sadettin Saran'la birlikte olan Sırp şarkıcının adı daha sonra başka isimlerle anılsa da kimseyi yanında görmemiştik.

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Aldığım duyumlara göre Jahovic, 2 aydır 55 yaşındaki iş insanı Kurt Daniel Suntay ile birlikte. Tanınmış bir finans danışmanı olan Suntay, uzun süre İsviçre'de yaşadı. 2 yıl önce eşinden ayrılan Suntay, boşanmanın ardından İstanbul'a geri dönmüş. İki çocuk sahibi olan finansçı, magazin medyasında tanınmasa da cemiyet ve iş dünyasının aşina olduğu bir isim. Taze aşıkların bayram tatilinde Maldivler'e gittiğini de öğrendim. Zaten ikisinin de ortak tutkusu seyahat olduğundan sık sık tatile gitmişler. Emina Jahovic, Kurt Bey'in çocuklarıyla tanıştı mı öğrenemedim. Ama sevgilisi, şarkıcının oğulları Yaman ve Yavuz'la çoktan kaynaşmış bile!

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