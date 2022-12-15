Emina Jahovic, maneviyata yöneldi. Umre ziyaretine gitti

Mustafa Sandal'la 9 yıllık evliliğini 2018'de bitiren Emina Jahovic, maneviyata yöneldi. 40 yaşındaki Sırp şarkıcı Emina Jahovic, gittiği umre ziyaretinden pozlarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Umre ziyaretinden paylaştı!

2008 yılında nikah masasına oturan şarkıcı Mustafa Sandal ile Emina Jahovic, 2018 yılında 9 yıllık evliliklerini tek celsede bitirmişti. Eski eşi Mustafa Sandal ile nafaka sebebiyle davalık olan Emina Jahovic, umreye gittiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlü şarkıcı gittiği umre ziyaretinden pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.