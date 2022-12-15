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Emina Jahovic, maneviyata yöneldi. Umre ziyaretine gitti

Mustafa Sandal'la 9 yıllık evliliğini 2018'de bitiren Emina Jahovic, umreden pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Haber Giriş: 15 Aralık 2022 Perşembe - 11:17
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Mustafa Sandalın eski eşi Emina Jahoviç Umre'ye gitti.

Emina Jahovic, maneviyata yöneldi. Umre ziyaretine gitti
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Mustafa Sandal'la 9 yıllık evliliğini 2018'de bitiren Emina Jahovic, maneviyata yöneldi. 40 yaşındaki Sırp şarkıcı Emina Jahovic, gittiği umre ziyaretinden pozlarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Umre ziyaretinden paylaştı!

2008 yılında nikah masasına oturan şarkıcı Mustafa Sandal ile Emina Jahovic, 2018 yılında 9 yıllık evliliklerini tek celsede bitirmişti. Eski eşi Mustafa Sandal ile nafaka sebebiyle davalık olan Emina Jahovic, umreye gittiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlü şarkıcı gittiği umre ziyaretinden pozlarını sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. 

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Kemal KUTLU
15.12.2022 11:36
En azından ürün tanıtımı yapmamış....  
 
Allah akıl fikir versin.
15.12.2022 11:29
İbadet Allah rızası için yapılır, gösteriş için değil!  
 
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