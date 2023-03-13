Mustafa Sandalı'n eski eşi Kosovalı şarkıcı Emina Jahoviç. Deprem bana savaş günlerini hatırlattı

Kosavalı şarkıcı Emina Jahovic, Etiler'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Jahovic, alışverişe geldiğini söyledi..

"BANA SAVAŞ DÖNEMLERİNİ HATIRLATTI"

Makyaj yapmadığı görülen Emina Jahovic, keyifsiz halleriyle dikkat çekti. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki 11 ilimizi etkileyen yıkıcı depremlerden dolayı moralinin bozuk olduğunu ifade eden Emina Jahovic, "Son dönemde çok kötü şeyler yaşandı. Çocuklar da çok üzüldü. Pek farkında değiller ciddiyetin aslında çocukluğun verdiği bir şey sanırım. Bana savaş dönemlerini hatırlattı. Pek bir farkı yok yani. Ben çocuktum o zamanlar. Çok üzgünüm, başımız sağ olsun" dedi.

Kosavalı şarkıcı Emina Jahovic, yurt dışından Türkiye'ye yapılan yardımlarla ilgili ise "Çok güzel bunlar bence. Herkes elinden geldiği kadarını yaptı. Ben de arkadaşlarıma haber verdim, onlar da yardım etti. Can kaybı olduğu zaman bir şey yapamıyoruz ama bu kadarı geliyor elimizden" diye konuştu.