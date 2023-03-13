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  • Mustafa Sandalı'n eski eşi Kosovalı şarkıcı Emina Jahoviç. Deprem bana savaş günlerini hatırlattı

Mustafa Sandalı'n eski eşi Kosovalı şarkıcı Emina Jahoviç. Deprem bana savaş günlerini hatırlattı

Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen yıkıcı depremden dolayı moralinin bozuk olduğunu söyledi. Kosavalı şarkıcı, "Çok üzgünüm, başımız sağ olsun. Bana savaş dönemlerini hatırlattı" dedi

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 11:48
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Kosovalı şarkıcı Emina Jahoviç. Deprem bana savaş günlerini hatırlattı

Mustafa Sandalı'n eski eşi Kosovalı şarkıcı Emina Jahoviç. Deprem bana savaş günlerini hatırlattı
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Kosavalı şarkıcı Emina Jahovic, Etiler'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Jahovic, alışverişe geldiğini söyledi.. 

"BANA SAVAŞ DÖNEMLERİNİ HATIRLATTI"

Makyaj yapmadığı görülen Emina Jahovic, keyifsiz halleriyle dikkat çekti. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki 11 ilimizi etkileyen yıkıcı depremlerden dolayı moralinin bozuk olduğunu ifade eden Emina Jahovic, "Son  dönemde çok kötü şeyler yaşandı. Çocuklar da çok üzüldü. Pek farkında değiller ciddiyetin aslında çocukluğun verdiği bir şey sanırım. Bana savaş dönemlerini hatırlattı. Pek bir farkı yok yani. Ben çocuktum o zamanlar. Çok üzgünüm, başımız sağ olsun" dedi.

Kosavalı şarkıcı Emina Jahovic, yurt dışından Türkiye'ye yapılan yardımlarla ilgili ise "Çok güzel bunlar bence. Herkes elinden geldiği kadarını yaptı. Ben de arkadaşlarıma haber verdim, onlar da yardım etti. Can kaybı olduğu zaman bir şey yapamıyoruz ama bu kadarı geliyor elimizden" diye konuştu.

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