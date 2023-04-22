Emina Jahovic'e sorulan soruya oğlu böyle tepki verdi: Abi böyle şeyler sormayın ya

Emina Jahovic çocuklarıyla çıktığı Maldivler tatilinden dönüşte havalimanında görüntülendi. Jahovic oğullarının yanında sorulan sevgili sorusuna tepki gösterirken büyük oğlu Yaman Sandal da basın mensubundan bu konuda ricada bulundu.

Emina Jahovic'e sorulan soruya oğlu böyle tepki verdi: Abi böyle şeyler sormayın ya

Milliyet’ten Hüseyin Altun’un haberine göre; Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic, oğulları Yaman Sandal ve Yavuz Sandal ile İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi. Maldivler tatilinden gelen Jahovic ve oğulları gazetecileri görünce şaşırdı.

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Çocukları ile birlikte tatile gittiğini söyleyen Emina Jahovic, "Yanınızda bir de beyefendi varmış tatilde. Sevgiliniz miydi?" sorularına "Öyle bir şey yok. Ben çocuklarımla tatil yaptım ve geri döndüm. Çocukların yanına böyle şeyler sormayın lütfen" yanıtını verdi.

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Gazetecilerin son anda gidiyor oluşu ile birlikte Emina Jahovic'in oğlu Yaman Sandal, "Abi böyle şeyler sormayın ya" diye gazetecilerden ricada bulundu.

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