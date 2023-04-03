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  • Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup'un paylaşımı sosyal medyayı kaynattı. Emina Jahovic'e gönderme mi yaptı?

Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup'un paylaşımı sosyal medyayı kaynattı. Emina Jahovic'e gönderme mi yaptı?

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal’dan paylaşım geldi. Göndermeli bir paylaşım yapan Melis Sütşurup Sandal, akıllara Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic’i getirdi.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 17:50
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Emina Jahovic'e gönderme mi yaptı? Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup'un paylaşımı sosyal medyayı kaynattı.

Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup'un paylaşımı sosyal medyayı kaynattı. Emina Jahovic'e gönderme mi yaptı?
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Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup, geçtiğimiz yılın haziran ayında evlendi. Mutlu evliliklerini sürdüren Sandal çiftinden gelen son paylaşım, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Uzunca süre aşk yaşadığı Sırp şarkıcı Emina Jahovic ile 10 yıllık evliliğini 2018 yılında boşanma ile noktalayan Mustafa Sandal, 2022 yılının 3 Haziran’ında Roma’da Melis Sütşurup ile evlenmişti. Mustafa Sandal ile evliliğinin ardından sosyal medya kullanıcılarının yakından takip ettiği isimlerden biri haline dönüşen Melis Sütşurup Sandal, geçtiğimiz gün bir paylaşım yaptı. Melis Sütşurup Sandal’ın paylaşımındaki gönderme dikkat çekti

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Melis Sütşurup Sandal, Chucky bebeği paylaştı. Bu bebeği kendisine benzetenlerin olduğunu söyleyen bir notu paylaşımına ekleyen Melis Sütşurup Sandal, paylaşımının üzerine; “Birileri bana benzetiyor kendisini” notunu düştü.

Çeşitli emojileri de notunun sonuna ekleyen Melis Sütşurup Sandal’ın paylaşımının Mustafa Sandal’ın eski eşi Emina Jahovic’e gönderme içerdiği yönünde iddialar kısa süre içerisinde sosyal medyayı sardı. Öyle ki, pek çok sosyal medya kullanıcısı Melis Sütşurup Sandal’ın gönderisi için; “Emina Jahovic'e gönderme mi bu”, “Aman Emina Jahovic duymasın” gibi yorumlarda bulundu

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