Emlakçılar Odası Başkanından 'sosyal konut projesi' yorumu: Ödeme şartları çok ağır, dar gelirli vatandaşlar ödeyemez

Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan sosyal konut projesini değerlendirdi. Özgül, şöyle konuştu:

“DAR GELİRLİ VATANDAŞLARIN EV ALMASI ZOR”

“Malatya’mız için bayağı bir hayal kırıklığı oldu. Ödeme şartlarının çok ağır olduğunu, Malatya’daki dar gelirli vatandaşların bu ödemeyi yapamayacağını düşünüyoruz. Ayrıca konut sayısı merkezde gerçekten çok az. Burada ucuz konutların yapılmasındaki amaç kiraların durgun olması, ucuzlaması, konutların ucuzlamasıydı.

“BU ŞEKLİYLE KİRALARIN DAHA DA ARTACAĞI GÖZLENMEKTEDİR”

Fakat bu şekliyle kiraların ucuzlamayacağı daha da artacağı gözlenmektedir. Çünkü birçok vatandaşın bu şekilde TOKİ'de ev almaları zorlaşmıştır. Dar gelirli birçok vatandaş başvuru yapmaktan vazgeçmiştir. Nedeni ise fiyatların sabit olmaması. Bakanımızın açıklamasına göre TEFE-TÜFE'ye göre her ay farklı olarak yansıtılacaktır. Dar gelirli vatandaşlarımızla görüştüğümde gerçekten bir hayal kırıklığı yaşadıkları anlaşılıyor. Vatandaş önümüzdeki ayın ne yatıracağını bilmemektedir. Önümüzdeki ay ne yatıracağını bilmeyen dar gelirli insanlar buna soğuk bakıyor.”

“SOSYAL KONUT SAYISINDA ARTIŞ YAPILMALI VE ÖDEME KOLAYLIĞI SAĞLANMALIDIR”

Özgül, sosyal konut projesinin birçok insanı hayal kırıklığa uğrattığını ifade ederek, "Dar gelirli vatandaşlarımızla görüşmemde gerçekten bir hayal kırıklığı yaşadıkları anlaşılıyor. Cumhurbaşkanımızın bu konuyu tekrar gözden geçirerek, biraz ödeme kolaylığı sağlanması gerektiğini belirtmek istiyorum. Milletvekillerine de bu konuda büyük görev düşüyor. Malatya’da kiraların düşmesi için konut sayısının arttırılmasını talep ediyoruz. Bu noktada sosyal konut sayısının en az 3 bin 500 olması gerekiyor” dedi.