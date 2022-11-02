3 Kasım 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Emniyet Genel Müdürlüğü de CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu

Emniyet Genel Müdürlüğü de CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), uyuşturucuyla ilgili iddiaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 23:43
Takip Et

Emniyet Genel Müdürlüğü de CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu

Emniyet Genel Müdürlüğü de CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
+
Aa
-

 (AA) -  Alınan bilgiye göre, EGM'nin dilekçesi, Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosuna ulaştı.

Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun 31 Ekim'de sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, kolluk kuvvetlerini hedef alan açıklamalarda bulunduğu belirtildi.

﻿Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu﻿Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu

Videodaki beyanların gerçeği yansıtmadığı, asılsız ve dayanaksız beyanlarla EGM'nin karalanmak istendiği ifade edildi.

Uyuşturucuyla kararlı şekilde mücadele eden, görevini yerine getirirken büyük özveriyle çalışan teşkilata güvenin sarsılmasına yönelik paylaşımların düşünce açıklama ve yayma özgürlüğü ilkesine sığınılarak açıklanmasının mümkün olmadığı kaydedilen açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun "hakaret", "iftira", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarını işlediği savunuldu ve hakkında bu suçlardan dava açılması istendi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
1
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
﻿Z Kuşağı kararını verdi. 2 parti uçuşa geçti
﻿AKP'de yeni Sedat Peker paniği. 'Sarı Cemal' üst düzey AKP'liler hakkında tweet attı beklemeye geçti
2
﻿AKP'de yeni Sedat Peker paniği. 'Sarı Cemal' üst düzey AKP'liler hakkında tweet attı beklemeye geçti
﻿AKP'de yeni Sedat Peker paniği. 'Sarı Cemal' üst düzey AKP'liler hakkında tweet attı beklemeye geçti
﻿Galatasaray'ın yıldızının eski eşi Wanda Nara bu kadar da olmaz ki dedirtti. Beğeni butonu çöktü
3
﻿Galatasaray'ın yıldızının eski eşi Wanda Nara bu kadar da olmaz ki dedirtti. Beğeni butonu çöktü
﻿Galatasaray'ın yıldızının eski eşi Wanda Nara bu kadar da olmaz ki dedirtti. Beğeni butonu çöktü
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten açıkladı. 8 Kasım son gün herkes önlemini alsın
4
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten açıkladı. 8 Kasım son gün herkes önlemini alsın
﻿Fırtınaları yağmurları önceden bilen adam Kerem Ökten açıkladı. 8 Kasım son gün herkes önlemini alsın
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
5
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
﻿Nihal Olçok’tan flaş iddia: Erdoğan’a darbe olacağı haberi 11 Haziran’da gitti
﻿Meral Akşener A Haber muhabirinin gözlerinin içine baka baka bakın ne söyledi
6
﻿Meral Akşener A Haber muhabirinin gözlerinin içine baka baka bakın ne söyledi
﻿Meral Akşener A Haber muhabirinin gözlerinin içine baka baka bakın ne söyledi
﻿Eski AKP'li isim CHP'ye katıldı. Zehir zemberek sözlerle istifa etmişti
7
﻿Eski AKP'li isim CHP'ye katıldı. Zehir zemberek sözlerle istifa etmişti
﻿Eski AKP'li isim CHP'ye katıldı. Zehir zemberek sözlerle istifa etmişti
﻿Gaziantep’te komşu kavgası: 1 ölü, 3 yaralı
﻿Gaziantep’te komşu kavgası: 1 ölü, 3 yaralı
﻿Gaziantep’te komşu kavgası: 1 ölü, 3 yaralı
﻿New York borsası Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının ardından düşüşle kapandı
﻿New York borsası Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının ardından düşüşle kapandı
﻿New York borsası Fed Başkanı Powell'ın açıklamalarının ardından düşüşle kapandı
﻿Emniyet Genel Müdürlüğü de CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
﻿Emniyet Genel Müdürlüğü de CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
﻿Emniyet Genel Müdürlüğü de CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
﻿Ege Denizi'nin Yunan tarafında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 20 kişi öldü
﻿Ege Denizi'nin Yunan tarafında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 20 kişi öldü
﻿Ege Denizi'nin Yunan tarafında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 20 kişi öldü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.