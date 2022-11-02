Sarıyer'in efsanesi dedi Trabzonsporlu çıktı. Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na Lefter üzerinden gönderme yaparken yanıldı. Futbolun Poseidonu Cevat Kol yakaladı

Ankara'daki sergi açılışında Lefter üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kez kendi yanıldı.

Lefter için kaleci diyen Kılıçdaroğlu'na "Ama birileri mesela Lefter’i kaleye yerleştiriyor. O ayrı mesele de…Biz tabii Lefter’i kalede tanımadık. Lefter’i biz orta sahadan gole varıncaya kadar…" diyerek hedef alan Erdoğan yılların Trabzonsporlu efsane oyuncusu Dozer Cemil için Sarıyerli Dozer Cemil ifadesini kullandı.

Spor yazarı Cevat Kol ise "Sarıyerli Dozer Cemil hangi yıllarda oynadı" tweeti atarak yanlışlığı gündeme getirdi.

İşte Erdoğan'ın o açıklaması:

"Mesela belki de dünyanın en kabiliyetli oyuncularından, bizim elimizdeki açık tribün kartıyla Dolmabahçe'ye ücretsiz girerek Lefter üstadımızı izliyorduk. Lefter'i biz orta sahadan gole varıncaya kadar, Lefter denilince akla ne gelir belliydi. Tüm taraftarlarca futbolun ordinaryüsü olarak anlatılıyordu. Rahmetli Baba Hakkı, futbolcuların tamamımın ağabeyi olarak görülüyordu. Sarıyerli Dozer Cemil, tutkuyla bağlı olduğu takımının renklerine gönlünü vermişti. Metin Oktay şutlarıyla ve özellikle hava toplarına yükselişteki özellikleriyle hafızalarda yer almıştı."

PARA İÇİN TRABZON’U SATMAM DEMİŞTİ

Trabzon'da 1 Ocak 1951'de doğan Cemil Usta, futbola 1967 yılında Sebat Gençlik kulübünde başladı. 1970 yılında o zaman 2. Lig'de yer alan Trabzonspor'a transfer olduktan sonra 1973-1974 sezonunda Bordo-Mavili forma ile 1. Lig'e yükselme sevinci yaşadı.

1975-1976 ve 1976-1977 sezonlarında üst üste iki şampiyonluk kazanarak Anadolu devrimini gerçekleştiren efsane Trabzonspor kadrosunun sol beki olan Cemil Usta, 1976 yılında Şampiyon Kulüpler Kupası'nda kazanılan 1-0'lık tarihi Liverpool galibiyetinin golünü attı.

DOZER LAKABINI ALDI

Güçlü fiziği, kuvvetli ayakları ve duvar gibi sertliği nedeniyle "Dozer" lakabını alan Türk futbolunun aşılmaz kalesi Cemil Usta, uzun yıllar Trabzonspor'un kaptanlığını yaparken 2 kez A Milli Takım formasını giydi.

"Ben Trabzonspor'un kaptanıyım, para için kulübümü terk edip başka kaptanların arkasında sahaya çıkmak bana yakışmaz" sözüyle simgeleşen Cemil Usta, Trabzonspor'un unutulmaz futbolcuları arasında yerini aldı.

1978 yılında jübile yaptıktan sonra Bordo-Mavili kulübün altyapısında görev alan Cemil Usta, birçok oyuncu yetiştirerek Türk futboluna katkı sağladı. Trabzon'da futbolun sevilmesinde ve gençlerin futbola yönlendirilmesinde büyük emekleri olan Cemil Usta, 15 Mart 2003 tarihinde aramızdan ayrıldı.