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Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu

Jandarma Genel Komutanlığı, uyuşturucuyla ilgili iddiaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 19:29
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Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu
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Jandarma Genel Komutanlığı'nın dilekçesi, Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosuna ulaştı. Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun 31 Ekim'de sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoda, kolluk kuvvetlerini hedef alan açıklamalarda bulunduğu belirtildi.

Videoda, gerçeği yansıtmayan, asılsız ve soyut beyanlarla Jandarma Genel Komutanlığı'nın suç ve suçluyla mücadelesinin baltalanmak istendiği ifade edildi.

Son yıllarda özellikle uyuşturucuyla mücadelede dikkat çeken başarılar elde edildiği, bu gelişmenin rakamlara da açıkça yansıdığı aktarılan dilekçede, buna rağmen "kanun ordusu jandarmanın" hedef alınmasının vicdanları sızlattığı kaydedildi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, Türk Ceza Kanunun 301. maddesinde yer alan "Devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak" suçunu işlediği savunulan dilekçede, Kılıçdaroğlu hakkında bu suçtan dava açılması istendi.

NE OLMUŞTU?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 31 Ekim’de CHP Yoksulluk Ofisi kurucusu Hacer Foggo’yla Türkiye’de kullanımı hızla artan metanfetamine karşı halkı uyardığı bir video yayınlamıştı. Kılıçdaroğlu, “Türkiye’de bir metamfetamin salgını var. Saray'ın düzeni bu salgını besliyor” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenen Kılıçdaroğlu, "Gelelim okul önünde yakaladığınız uyuşturucu satıcısının bacağını kırın diyen namı diğer Fotoroman Süleyman'a. O da fotoromancı ya. Saray da çok iyi biliyor ki bu uyuşturucuları kendileri davet ettiler bu ülkeye. Paralarınızı getirin. Her şeye göz yumacağız dediler. Ve göz yumdular. Bunlar onunla bununla poz veren gençlerin diliyle söyleyeyim. ‘Breaking Bad' Süleyman ülkenin çocuklarının zehirlenmesine göz yummuştur. Yazıklar olsun onlara. Belediye başkanlarımızla da konuştuk. Bu sokaklarda çocuklarımız için gencecik evlatlarımız için mücadele vereceğiz. Bu çetelere, bu rezil adamlara ne ülkemizi ne de sokaklarımızı asla teslim etmeyeceğiz" ifadelerine yer vermişti. (AA)

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