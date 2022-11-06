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Emniyet'ten Sarıyer'deki kazı hakkında açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, ihbar üzerine Sarıyer'de yapılan kazı çalışmasında şu ana kadar herhangi bir bulguya rastlanmadığını bildirdi.

Haber Giriş: 6 Kasım 2022 Pazar - 20:01
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Emniyet'ten Sarıyer'deki kazı hakkında açıklama

Emniyet'ten Sarıyer'deki kazı hakkında açıklama
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İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine 2 Kasım 2022'de gelen ihbar üzerine, Sarıyer ilçesi Zekeriyaköy Mahallesi'nde bulunan adreste kazı çalışması gerçekleştirildiği belirtilerek, "Konuyla ilgili şu ana kadar herhangi bir bulguya rastlanmamıştır" ifadesine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Sırp çete lideri Sarıyer'de kaldığı villada yakalandı. Adı uyuşturucu kaçakçılığına karışan ve Interpol'ün kırmızı bülten ile aradığı Sırp çete lideri Zeljko Bojanic'in, yine Sırp uyruklu Rosto Mijonovik'i öldürdüğü şüphesiyle İstanbul Sarıyer'de kaldığı villada yakalandığı öğrenildi.

Bojanic'in maktulü burada gömebileceği şüphesi üzerine polis ekipleri kepçelerle evin bahçesinde kazı yaptı.

Zeljko Bojanic'in, yakalandığı belirtilen ev ve kazı yapılan bahçesi havadan drone ile görüntülendi.

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