Emre Altuğ oğlu üzerinden Çağla Şıkel'e gönderme yaptı: Bana değil annesine çekmiş

Kuzey'in bu yıl LGS (Liselere Giriş Sınavı)'ye girmediğini, spora yatkın olduğu için spor akademisi ya da konservatuvar istediğini söyleyen ünlü şarkıcı, "Hem müziğe hem de spora yatkın. Bir gün benden habersiz bas gitar almış odamdan, bir ay sonra 'Gelsene ne dinleteceğim' dedi. Öğretmeniyle bana 'My Way'i çaldılar. Mutluluk verici şeyler bunlar. Bunlar yetenekli adamlar her an her şey çıkabilir. Spora da çok yatkın bir fiziği var, Uzay da futbola çok düşkün. Şimdi liseye geçiyor bu hafta mezuniyet haftası. LGS'ye girmedi; istemedi, biz de zorlamadık. Galiba gidişat ya akademi ya da konservatuar falan olacak" şeklinde konuştu.