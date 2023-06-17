Çağla Şıkel ve Emre Altuğ’un en mutlu günü

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, 2008 yılında şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ ile evlenmişti. Bu mutlu evliliklerinden iki oğlu olan çift, 2015 yılında ise yollarını ayırmıştı.

Boşandıktan sonra çocukları için sık sık görüşen Altuğ ve Şıkel'in ilk göz ağrısı Kuzey, dün mezun oldu. Eski eşler, oğullarının mezuniyeti için bir kez daha bir araya geldi.

"KELİMELERE SIĞDIRAMAYACAĞIM BİR DUYGU"

Şıkel, o anları 4.4 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından "Tarifsiz duygular şelale... Şükürler olsun" notuyla paylaşırken; Altuğ da "Çok özel, kelimelere sığdıramayacağım bir duygu. Maşallah sana oğlum, yolun açık olsun" mesajıyla yayınladı.

İkilinin gönderileri, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

