Çağla Şıkel'in paylaşımı kafa karıştırdı

Emre Altuğ ile evliliğinden olan oğulları Kuzey ve Uzay'la mutlu bir yaşam süren sunucu ve manken 2 çocuk annesi Çağla Şıkel, 8 yıllık aşk orucunu avukat Nail Gönenli ile bozmuştu.

Avukat Nail Gönenli ile evlilik sorularını yanıtsız bırakan Çağla Şıkel'den dikkat çeken paylaşım geldi.

"TEKRAR DOĞURSAM YA..."

Çağla Şıkel, küçük oğlu Uzay'ın karelerini paylaşarak "Tekrar doğursam ya..." dedi.

Sosyal medyayı aktif kullanan Çağla Şıkel'in karelerine beğeni yağdı. Ünlü takipçinin paylaşımının altına takipçileri, "Çağla yeniden anne mi olmak istiyor?" yorumları yaptı.

