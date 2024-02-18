Emre Belözoğlu Galatasaray'ı yere göğe sığdıramadı Fenerbahçe'nin adını anmadı

Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Ankaragücü ilk yarıda yediği 3 golle maçı 3-0 kaybetti.

Ligde 5 maç sonra taraftar desteğiyle sahaya çıkan Sarı-Lacivertli ekip büyük hayal kırıklığı yaşarken, teknik direktör Emre Belözoğlu'nun maç sonundaki açıklamaları gündeme damga vurdu.

Galatasaray'ın kadrosunun ligin çok üstünde olduğunu söyleyen Emre Belözoğlu, "Oyuncu kalitesi olarak Galatasaray tarihinin gelmiş geçmiş en iyi kadrosu olabilir. Bu kadar yüksek seviyede bir oyuncu grubuna karşı ben oyuncu, teknik direktör olarak oynamadım. İlk 15-20 dakikalık periyotta Galatasaray çok baskın oynadı. Çalıştığımız yerler, merkez üzeriydi. Bunu Bayern'e karşı uyguladılar. Bizim gibi takımlara karşı bunu rahatlıkla uygulayabiliyorlar. Üzgünüm, üzgünüm. Sorumluluk benim. Özür dilerim" dedi.

Galatasaray'a övgüler yağdıran Emre Belözoğlu'nun şampiyonluk yarışındaki rakibi Fenerbahçe'den hiç bahsetmemesi Sarı-Lacivertli taraftarların tepkisini çekti.