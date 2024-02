Köhn maç biter bitmez 40 yıllık Galatasaraylı gibi yaptı

Galatasaray'ın yeni transferi Derrick Köhn, "İlk yarıda çok iyi bir oyun ortaya koyduk. İkinci yarıda pek pozisyon bulamadık, gol fırsatı yakalayamadık. Ama ilk yarıdaki performansımızla 3 puanı aldık" diye konuştu.

Derrick Köhn, "Her şey çok güzel. Geldiğim günden beri her şey... Taraftar bana çok iyi davrandı. Antrenmanlarda mutluyum, harika bir ortam var. Herkes bana sıcakkanlı. Galatasaray'da oynamaktan gurur duyuyorum. Her maçta elimden geleni yapacağım." dedi.

Köhn, "Okan Hoca bana çok iyi davrandı. Bana nasıl oynamam gerektiğini söyledi. İlk maçımdı, bana 'Sakin ol, sabırlı ol' dedi. Sahada kendimi gösterebildim ve güzel bir oyun sergiledim." diye ekledi.